Die WWE-Titelfehde zwischen Champion Bobby Lashley und Publikumsliebling Drew McIntyre hat mit einer abschließenden Käfigschlacht bei Hell in a Cell 2021 ein dramatisches Ende gefunden.

Am Ende eines spannenden und wendungsreichen Duells im titelgebenden Riesenkäfig verspielte McIntyre unter kontroversen Umständen seine laut Matchklausel letzte Chance, den "All Mighty WWE Champion" zu entthronen (Warum WWE-Star Bobby Lashley jahrelang in Deutschland lebte).

MVP dringt bei Bobby Lashley vs. Drew McIntyre in den Käfig ein

McIntyres Kalkül, durch seine Forderung nach einem Hell in a Cell Match Lashleys Manager Montel Vontavious Porter (MVP) aus dem Spiel zu nehmen, ging nicht auf: MVP gelangte in den Käfig, als darin der Ringrichter k.o. ging und McIntyre den zweiten Offiziellen von außerhalb hereinbat, um stattdessen den Pinfall zu zählen.

MVP zog den zweiten Referee aus dem Ring und hielt ihn damit vom Zählen ab - musste dafür dann aber selbst Prügel von McIntyre einstecken, nachdem er merkte, dass die Käfigtur von außen wieder verschlossen worden war.

Nachdem der "Scottisch Warrior" MVP mit einem Claymore Kick niedergestreckt hatte, folgte die heiße Schlussphase des Matches mit diversen spektakulären Aktionen, unter anderem befreite sich McIntyre außerhalb des Rings aus Lashleys Aufgabegriff Hurt Lock, indem er sich und Lashley durch einen dort postierten Tisch feuerte.

Im Ring setzte McIntyre dann auch gegen Lashley zum finalen Claymore an - doch der wieder aufgewachte MVP hielt ihn dabei am Bein fest und gab Lashley die Gelegenheit, den aus dem Konzept gebrachten McIntyre einzurollen und zu pinnen.

Wie schon im WrestleMania-Duell der beiden war MVP also doch wieder Zünglein an der Waage, McIntyre vom Wiedergewinn des Titels abzuhalten, den er durch eine Attacke Lashleys an Money-in-the-Bank-Sieger The Miz verloren und den Lashley sich dann selbst gesichert hatte (Darum saß MVP neuneinhalb Jahre im Gefängnis).

Wer Lashley nun um den Titel herausfordert und wie es für McIntyre weitergeht, ist offen.

Bianca Belair bleibt gegen Bayley Champion

Im zweiten Hell in a Cell Match des Abends verteidigte der bei WrestleMania gekrönte SmackDown-Damenchampion Bianca Belair den Titel gegen Ex-Titelträgerin Bayley.

Das eigentlich auch für die Show angekündigte Match zwischen Universal Champion Roman Reigns und Rey Mysterio hatte WWE auf die TV-Show SmackDown vorgezogen, Reigns gewann es klar (Roman Reigns vs. Rey Mysterio: Die Gründe für den überraschenden TV-Schachzug vor Hell in a Cell).

WWE Hell in a Cell 2021 - Die Ergebnisse:

WWE SmackDoen Women's Title Hell in a Cell Match: Bianca Belair (c) besiegt Bayley

Seth Rollins besiegt CesarO

Alexa Bliss besiegt Shayna Baszler

Sami Zayn besiegt Kevin Owens

WWE RAW Women's Title Match: Charlotte Flair besiegt Rhea Ripley (c) durch Disqualifikation

WWE Title Hell in a Cell Match: Bobby Lashley (c) besiegt Drew McIntyre