Shawn Michaels gegen den Undertaker und das Debüt von Kane, der Undertaker gegen Mick Foley, Mick Foley gegen Triple H: Die frühen Hell in a Cell Matches sind Klassiker, die eine Legende erschaffen haben, die WWE heute erfolgreich vermarktet.

Geht die Wrestling-Promotion inzwischen allerdings noch sorgsam genug mit ihr um? Ein bei SmackDown im TV "verschenktes" Hell in a Cell Match zwischen Roman Reigns und Rey Mysterio (ein weiteres zwischen Bobby Lashley und Xavier Woods bei RAW kam mittlerweile hinzu), ein kaum aufgebautes zwischen Bianca Belair und Bayley, ein von Eingriffen geprägtes zwischen Bobby Lashley und Drew McIntyre, das dem Geist des "Höllenkäfigs" zu widersprechen scheint.

Aus verschiedenen Gründen drängt sich nach dem großen Showwochenende die Frage auf: Lässt WWE den Mythos Hell in a Cell durch einen Mangel an Planung und Kreativität verkommen?

Verkommt der Mythos Hell in a Cell? Das meint Marcus Hinselmann:

"Die Fehde Reigns - Mysterio hat vor drei Wochen angefangen. Und plötzlich soll sie schon in einem Hell in a Cell Match gipfeln? Das sehe ich kritisch. Auch Bayley - Bianca Belair hätte als No DQ Match gereicht, so gut es war. Zu früheren Zeiten wurde monatelang darauf hingearbeitet, was jetzt passiert, verwässert das Ganze: Normale Matches, um die halt ein Maschendrahtzaun gespannt wird - das ist nicht der Sinn und Zweck."

Das meint Martin Hoffmann:

"Der Mythos Hell in a Cell ist nicht mehr so intakt wie früher. Es gibt zu viele Matches im Hell-in-a-Cell-Käfig, die nicht dort hingehören. Es ist der Trend, seitdem Hell in a Cell zum eigenen Event geworden ist und es ist in diesem Jahr besonders frappierend. Bianca Belair gegen Bayley war ein "No DQ Match", das die Klausel nicht gebraucht hätte, auch ob Reigns vs. Mysterio als Fehde schon heiß genug war, ist diskutabel.

Die Verschiebung ins Free-TV ist da ein anderes Thema, das viele eigene Aspekte hat - und es gab übrigens auch in den Neunzigern Schrott-Matches im Hell-in-a-Cell-Käfig, teilweise auch im TV. Der wesentliche Punkt ist: Es hat sich etwas zurückentwickelt, es gibt ein Überangebot an Hell in a Cell Matches - und eine weniger mächtige Promotion als WWE könnte sich den Fehler, eine erfolgreiche Marke so lieblos zu pflegen, nicht erlauben. Wo war die Langzeitplanung für eine Hell-in-a-Cell-Fehde bei den Frauen? Einfach nicht da, offensichtlich."

Außerdem Thema in der neuen Ausgabe von Heelturn - Der SPORT1 Wrestling Podcast:

- Wird Roman Reigns zu dominant dargestellt und Rey Mysterio zu schwach?

- Die dunkel-bizarre Alexa Bliss - unterhaltsam oder lächerlich?

- Das Rätsel hinter dem WWE-Comeback von Samoa Joe

- AEW geht im US-Open-Stadion in New York in die Herzkammer von WWE

- User-Feedback zur Kritik an Braun Strowman nach dessen Entlassung

- 3 THESEN OF DOOM: Ist MVP der MVP von RAW?, Braucht WWE Brock Lesnar noch?, Sind Karrion Kross und Bronson Reed ein Gewinn für den Hauptkader?

