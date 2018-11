Auch an diesem Sonntag ist in der Welt des Sports einiges geboten.

In der Bundesliga sind unter anderem Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen im Einsatz. Mit Siegen könnten sie am FC Bayern in der Tabelle vorbeiziehen. Dazu werden die Achtelfinalspiele im DFB-Pokal ausgelost.

Im TV auf SPORT1 gibt es unter anderem je ein Topspiel aus der BBL und der DEL zu sehen.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Bundesliga: Leipzig feiert Werner-Party

RB Leipzig hat den Stimmungsboykott bei Hertha BSC blendend ausgenutzt und sich dank Timo Werner in die Spitzengruppe der Bundesliga katapultiert. Bei offensiv nicht durchschlagskräftigen Hauptstädtern siegten die Sachsen im Topspiel mit 3:0 (1:0). Nationalstürmer Timo Werner gelangen mit dem Doppelpack (7./53.) seine Saisontore fünf und sechs, für seinen Sturmpartner Matheus Cunha (75.) war es das Tor-Debüt. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Lisa Müller kritisiert Trainer Kovac

Ein Post von Lisa Müller bei Instagram hat nach dem enttäuschenden 1:1 des deutschen Rekordmeisters Bayern München gegen den SC Freiburg für Aufregung gesorgt. "Mehr als 70 Minuten, bis der mal nen Geistesblitz hat", postete die Ehefrau von Nationalspieler Thomas Müller bei der Einwechslung ihres Mannes in der 71. Minute und übte damit Kritik an Bayern-Trainer Niko Kovac. (Zum Bericht)

- Wasserball: Hannover überrascht in Champions League

Der deutsche Wasserball-Meister WASPO Hannover überrascht mit einem Unentschieden gegen Champions-League-Sieger Olympiakos Piräus. Die letzten Sekunden werden zum Herzschlagfinale. (Zum Bericht)

- Tennis: Djokovic gewinnt den Giganten-Krimi

Novak Djokovic steht im Finale des Masters-Turniers in Paris. Die neue Nummer eins der Weltrangliste setzte sich in einem atemberaubenden Spiel gegen Roger Federer durch. (Zum Bericht)

- NBA: Lakers feiern Zittersieg

Die Los Angeles Lakers haben in der NBA einen knappen Sieg gegen die Portland Trail Blazers gefeiert. Trotz zwischenzeitlicher 20-Punkte-Führung mussten LeBron James und Co. am Ende noch zittern, setzten sich letztlich aber mit 114:110 durch. James zeigte mit 28 Zählern und sieben Assists eine starke Leistung. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Gladbach und Düsseldorf im rheinischen Duell

Borussia Mönchengladbach will nach der bösen 0:5-Pleite im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen zurück in die Erfolgsspur, jetzt steht das rheinische Duell gegen Fortuna Düsseldorf (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - Fortuna Düsseldorf, 15.30 Uhr im LIVETICKER) an. Die Mannschaft von Friedhelm Funkel will nach fünf Liga-Niederlagen in Serie ihrerseits den Rückenwind nach dem 5:1-Sieg bei Regionalligist SSV Ulm mitnehmen. Im Abendspiel empfängt der FSV Mainz Werder Bremen (Bundesliga: FSV Mainz 05 - Werder Bremen, 18 Uhr im LIVETICKER).

- 2. Bundesliga: St. Pauli hofft auf Tabellenführung

Der FC St. Pauli kann im Spiel bei Arminia Bielefeld (2. Liga: Armina Bielefeld - FC St. Pauli, 13.30 Uhr im LIVETICKER) vorübergehend die Tabellenführung übernehmen. Die Kiezkicker haben zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter 1. FC Köln, der am Montag im Topspiel beim zweitplatzierten Hamburger SV antritt.

- DFB-Pokal: Auslosung der Achtelfinal-Begegnungen

Kommt es im Achtelfinale des DFB-Pokals bereits zum Kracher zwischen Rekordmeister Bayern München und Borussia Dortmund? Um 18 Uhr steht am Sonntag in Dortmund die Auslosung an, Blindenfußballer Serdal Celebi vom FC St. Pauli und Frauen-Bundestrainer Horst Hrubesch ziehen die Teams. Im LIVETICKER auf SPORT1.de verpassen sie nichts!

Das sollten Sie sehen

- Der CHECK24 Doppelpass

Der Bundesliga-Spieltag hat bereits einige Highlights parat gehabt. Im CHECK24 Doppelpass diskutieren Halil Altintop, Andreas Möller und SPORT1-Experte Marcel Reif mit weiteren Gästen über den erneuten Tiefschlag des FC Bayern gegen Freiburg und den sich weiter fortsetzenden Höhenflug des BVB. Der CHECK24 Doppelpass ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM.

- Basketball: Ulm brennt auf den ersten Saisonsieg

Für ratiopharm Ulm lief der Saisonstart in der BBL denkbar schlecht: Die Ulmer verloren ihre bisherigen vier Saisonspiele und hoffen nun am 6. Spieltag auf ihren ersten Sieg. Gegner ist am Sonntag medi Bayreuth, das am vergangenen Spieltag eine bittere Niederlage kassierte. (Basketball-Bundesliga: medi Bayreuth - ratiopharm Ulm am So. ab 15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

- Eishockey: Straubing will Negativserie stoppen

Am 17. Spieltag der DEL empfangen die Straubing Tigers zu Hause die Krefeld Pinguine. Nach der jüngsten Niederlagenserie brauchen die Niederbayern dringend wieder ein Erfolgserlebnis, allerdings haben sich die Pinguine auswärts zuletzt stark präsentiert. SPORT1 überträgt das Duell am kommenden Sonntag ab 16.45 Uhr LIVE im TV und STREAM.

Das Video-Schmankerl

Später Doppelschlag: Real duselt sich zum Sieg

Ein Eigentor und ein Elfmeter in den letzten zehn Spielminuten bewahren Real Madrid gegen Real Vallaolid vor der nächsten Blamage. Interimstrainer Santiago Solari feiert den zweiten Sieg im zweiten Spiel.