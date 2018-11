Die deutsche Nationalmannschaft hoffte vergeblich auf Schützenhilfe im Hinblick auf die Auslosung der EM-Quali.

Nach dem Remis der Polen in der Nations League in Portugal droht dem Team von Bundestrainer Joachim Löw mindestens ein dicker Brocken.

Bei ihren Einsätzen für Brasilien, beziehungsweise Frankreich verletzen sich die beiden PSG-Superstars Neymar und Kylian Mbappe.

Dem EHC Red Bull München gelingt in der Champions Hockey League ein historischer Viertelfinal-Einzug.

Am Abend will der Dresdner SC in der Volleyball-Bundesliga der Frauen seine Siegesserie fortsetzen.

- PSG-Stars Mbappe und Neymar verletzt

Gut eine Woche vor dem Kracher in der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Liverpool muss Trainer Thomas Tuchel um den Einsatz seiner beiden Superstars Neymar und Kylian Mbappe bangen. Neymar humpelte beim Länderspiel Brasiliens gegen Kamerun nach wenigen Minuten vom Platz. Mbappe kugelte sich im Spiel der Franzosen gegen Uruguay laut L'Equipe die rechte Schulter aus. (Zum Bericht)

- DFB-Team rutscht bei EM-Quali in Topf zwei

Der deutschen Fußball-Nationalmannschaft droht auf dem Weg zur EM 2020 zumindest ein harter Brocken. Durch das 1:1 (0:1) von Polen zum Abschluss der Nations League in Portugal fiel die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw aus Lostopf 1. Damit könnte das DFB-Team in Dublin am 2. Dezember in eine Gruppe mit Weltmeister Frankreich, Spanien oder England gelost werden. (Zum Bericht)

- BVB-Star Pulisic schreibt Geschichte

Christian Pulisic von Borussia Dortmund führt die USA gegen Italien als jüngster Kapitän aller Zeiten aufs Feld. Die späte Niederlage kann auch er nicht verhindern. (Zum Bericht)

- EHC Red Bull München schreibt Geschichte

Eishockey-Meister Red Bull München ist als erste deutsche Mannschaft überhaupt ins Viertelfinale der Champions League eingezogen. Das Team von Trainer Don Jackson feierte im Rückspiel beim Schweizer Vertreter EV Zug am Dienstag einen 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)-Sieg und drehte damit noch das 2:3 aus dem Hinspiel auf eigenem Eis. (Zum Bericht)

- Wizards krönen Mega-Aufholjagd

Im zweiten Viertel lagen die Washington Wizards gegen die Los Angeles Clippers bereits mit 24 Zählern in Rückstand. Doch anschließend folgte die große Aufholjagd, die am Ende in einen Sieg mündete. (Zum Bericht)

- Williamson glänzt mit Mega-Block bei knappem Duke-Sieg

College-Wunderkind Zion Williamson und die Duke Blue Devils fahren den nächsten Sieg ein. Williamson glänzt mit einem spektakulären Block. (Zum Bericht)

- Sturz! Vonn verpasst Heimrennen

Ski-Superstar Lindsey Vonn verpasst die Rennen in ihrer Heimat nach einem Sturz im Training. "Ich bin am Boden zerstört", schreibt sie in einer Botschaft. (Zum Bericht)

- Draisaitl schießt Oilers zum Sieg

Beim Debüt des neuen Trainers erzielt Leon Draisaitl gegen die San Jose Sharks das Siegtor für die Edmonton Oilers. Ein Teamkollege erreicht einen Meilenstein. (Zum Bericht)

- Löwen bitten zum Champions-League-Kracher

Nach der 20:27-Klatsche in der Handball-Bundesliga in Flensburg am Montag brennen die Spieler der Rhein-Neckar Löwen auf Wiedergutmachung. Dazu haben sie nur 48 Stunden später Gelegenheit, denn dann steht bereits das nächste Champions-League-Spiel für die Mannheimer auf dem Programm. Vor heimischer Kulisse empfangen die Löwen um Kapitän Andy Schmid mit KC Telekom Veszprem aber alles andere als einen einfachen Gegner (Handball Champions League: Rhein-Neckar Löwen - KC Veszprem, ab 19 Uhr im LIVETICKER).

- Rote Raben wollen makelloses Dresden stoppen

Optimaler Start für die Damen des Dresdner SC: Mit neun Punkten aus den ersten drei Spielen rangieren die Sächsinnen derzeit auf Platz zwei in der Tabelle der Volleyball-Bundesliga und damit nur einen Punkt hinter Spitzenreiter SSC Palmberg Schwerin. Mit einem Sieg im Heimspiel gegen die Roten Raben Vilsbiburg (Volleyball, Frauen-Bundesliga: Dresdner SC - Rote Raben Vilsbiburg, ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) würde der DSC sogar am Titelverteidiger vorbeiziehen und die Tabellenspitze erobern.

- Volleyball: Dresden - Vilsbiburg

Der Dresdner SC will in der Volleyball-Bundesliga der Frauen seine Siegesserie ausbauen. Mit einem Erfolg gegen die Roten Raben Vilsbiburg winkt den Sächsinnen sogar der Sprung an die Tabellenspitze (Volleyball, Frauen-Bundesliga: Dresdner SC - Rote Raben Vilsbiburg, ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

- College Basketball: Maui Invitational

College Basketball auf Hawaii: Das Maui Invitational steigt seit 1984 auf Hawaii. Gastgeber des Turniers ist die Chaminade University of Honolulu, die sieben Teams aus der NCAA Division I einlädt. SPORT1+ überträgt das Championship Game ab 23 Uhr LIVE.

Der EHC Red Bull München steht als erste deutsche Mannschaft im Viertelfinale der Champions Hockey League. Dieses goldene Tor erlöst den DEL-Champion.

Viertelfinale! Dieses goldene Tor erlöst München