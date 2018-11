Es ist der Tag der Vertragsverlängerungen im Fußball. Gladbach-Coach Dieter Hecking hat seinen Kontrakt vorzeitig bis 2022 verlängert. Auch bei Borussia Dortmund hat sich personell etwas getan. Der BVB hat die Option bei Paco Alcacer gezogen und den Spanier langfristig an sich gebunden.

Beim Training zu letzten Formel-1-Rennen in Abu Dhabi ist Sebastian Vettel erneut hinterher gefahren. Die Bestzeiten des Tages setzten Max Verstappen und Valtteri Bottas.

Am Abend kommt es in der Bundesliga zum Kellerduell zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart. Keines der beiden Teams darf sich einen Ausrutscher leisten. Zudem steht in Liga zwei erstmals Michael Oenning als Trainer des 1. FC Magdeburg an der Seitenlinie.

Das ist passiert

- BVB verpflichtet Paco Alcacer fest

Der BVB zieht die Option bei Paco Alcacer und bindet den Spanier langfristig. Die Verpflichtung verkündete der Verein am Freitag in den sozialen Medien. (Zum Bericht)

- Hecking verlängert in Gladbach

Cheftrainer Dieter Hecking hat seinen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach vorzeitig um ein Jahr bis 2022 verlängert. Die "sportliche Entwicklung ist sehr positiv", sagte Sportdirektor Max Eberl in einer Mitteilung auf der Homepage. (Zum Bericht)

- Stoiber: FCB-Bosse sollen bleiben

Für Aufsichtsrat-Mitglied Edmund Stoiber muss es an der Vereinsspitze des FC Bayern keinen Wechsel geben. Vielmehr solle man weiter auf Rummenigge und Hoeneß bauen. (Zum Bericht)

- Horst Heldt kritisiert Länderspielabstellungen

Manager Horst Heldt von Hannover 96 beklagt den langfristigen Ausfall von Ihlas Bebou, der von einer Länderspielreise verletzt zurückkam. Heldt fordert deshalb Konsequenzen. (Zum Bericht)

- Klopp schwärmt von Guardiola

Jürgen Klopp schwärmt von Pep Guardiola und betitelt diesen als "besten Trainer der Welt". Auch für junge Bundesliga-Trainer findet der Liverpool-Coach warme Worte. (Zum Bericht)

- Formel 1: Vettel nur Sechster in der Wüste

Sebastian Vettel bleibt in der Formel 1 wohl auch der Trostpreis zum Saisonabschluss verwehrt. Der Ferrari-Star landet im zweiten Training zum letzten Rennen des Jahres nur auf Rang sechs. Eine starke Leistung zeigen dagegen Max Verstappen im Red Bull und Valtteri Bottas im Mercedes. (Zum Bericht)

- Davis Cup: Coric bringt Kroatien in Front

Das kroatische Davis-Cup-Team hat den ersten Schritt in Richtung Finalsieg gemacht. In Frankreich gewann Borna Coric das Auftakteinzel auf dem Sandplatz in Lille gegen Jeremy Chardy 6:2, 7:5, 6:4. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Kellerduell in Leverkusen

In der Freitagspartie des 12. Spieltags kommt es zum Aufeinandertreffen von Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart (Fußball, Bundesliga: Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Leverkusen will im Kellerduell gegen das Tabellenschlusslicht die Weichen für den weiteren Saisonverlauf stellen. Der als Champions-League-Aspirant in die Spielzeit gestartete Werksklub darf sich keinen weiteren Ausrutscher leisten, sonst droht vor allem Trainer Heiko Herrlich eine unruhige Vorweihnachtszeit.

- 2. Bundesliga: Oenning-Debüt als Magdeburg-Coach

Michael Oenning gibt sein Debüt als Trainer des Aufsteigers 1. FC Magdeburg. Der Tabellenvorletzte tritt nach zuletzt vier Niederlagen in Folge bei der SpVgg Greuther Fürth an (Fußball, 2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Magdeburg ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Im zweiten Freitagsspiel des 14. Spieltags hat Arminia Bielefeld den MSV Duisburg (Fußball, 2. Bundesliga: Arminia Bielefeld - MSV Duisburg ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) zu Gast.

- DEL: Bayerisches Derby zwischen Augsburg und Nürnberg

Die Thomas Sabo Ice Tigers stehen bei den Augsburger Panthern gehörig unter Druck. Die mit hohen Ambitionen in die Saison gestarteten Nürnberger liegen aktuell nur auf Rang 12 in der Tabelle. Augsburg hingegen ist mit Rang fünf aktuell klar auf Playoffs-Kurs. Spitzenreiter Mannheim empfängt die Krefeld Pinguine und der EHC München hat die Bremerhaven Pinguins zu Gast. (Eishockey, DEL: Alle Spiele im Konferenz-Ticker)

