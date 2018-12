Die Sport-Mittwoch steht ganz im Zeichen von König Fußball und der Darts-WM. Der FC Bayern trifft im Spitzenspiel der Bundesliga auf RB Leipzig.

Auf die Fans der Pfeilewerfer wartet ein großartiges Programm. In der Abendsession müssen Simon Whitlock, Michael Smith und James Wade im Ally Pally ran.

Das ist passiert

- Bundesliga: Düsseldorf schockt BVB, Gladbach holt auf

Herbstmeister Borussia Dortmund verliert überraschend bei Fortuna Düsseldorf. Bayern-Schreck Dodi Lukebakio leitet die erste Liga-Pleite für Lucien Favre ein. (Zum Bericht)

Borussia Mönchengladbach feiert gegen den 1. FC Nürnberg den elften Heimsieg in Folge. Thorgan Hazard avanciert nach einem eklatanten Fehlschuss zum Matchwinner. (Zum Bericht)

- Darts-WM: Van den Bergh startet souverän

Junioren-Weltmeister Dimitri Van den Bergh ist mit einem 3:0-Erfolg in die zweite Runde der PDC-WM eingezogen. Auch Steve Lennon und Ron Meulenkamp feierten am Dienstagabend Auftaktsiege im Ally Pally. Zum Abschluss fertigte auch Daryl Gurney seinen Gegner Ross Smith mit einer Macthdemonstration ab. (Zum Bericht)

- DHB-Pokal: Füchse werfen Löwen raus

Kleine Überraschung im Viertelfinale des DHB-Pokals: Dank eines 37:35-Siegs nach Verlängerung gegen Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen zogen die Füchse Berlin ins Final Four ein. (Zum Bericht)

- DEL: Mannheim nicht zu stoppen

Die Adler Mannheim haben in der DEL den nächsten Sieg eingefahren. Der Tabellenführer setzte sich bei den Kölner Haien klar mit 5:1 durch. Auch Nürnberg, Straubing und Schwenningen feierten Auswärtserfolge. (Zum Bericht)

- NBA: Dallas setzt Nowitzki-Negativserie fort

Die Dallas Mavericks unterliegen den Denver Nuggets und warten weiter auf den ersten Sieg nach der Rückkehr von Dirk Nowitzki. (Zum Bericht)

- NHL: Nächste Pleite für Draisaitls Oilers

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers sind außer Tritt geraten. Gegen die St. Louis Blues setzt es für das kanadische Team die zweite Pleite in Folge. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Bayern im Topspiel gegen RB

Im Spitzenspiel der Bundesliga kämpfen der FC Bayern München und RB Leipzig um den Anschluss an Herbstmeister Borussia Dortmund. RB kann mit einem Sieg sogar an den Münchnern vorbeiziehen. (20.30 Uhr im LIVETICKER) Im frühen Spiel des Tages geht es für Bayer Leverkusens Trainer Heiko Herrlich beim FC Schalke womöglich um seinen Job. (18.30 Uhr im LIVETICKER)

- League Cup: Kracher im Emirates Stadium

Derbytime im englischen League Cup: Im Viertelfinale des Pokalwettbewerbs empfängt der FC Arsenal Tottenham Hotspur zum Duell (20.45 Uhr im LIVETICKER). Gleichzeitig trifft der FC Chelsea auf den AFC Bournemouth.

- DEL: Drei Spiele am Mittwochabend

In der Deutschen Eishockey-Liga muss Meister EHC Red Bull München am 29. Spieltag bei den Iserlohn Roosters ran. Zudem empfängt die Düsseldorfer EG die Eisbären Bremerhaven. Die Grizzlys Wolfsburg messen sich mit den Augsburger Panthern. (alle Spiele um 19.30 Uhr im LIVETICKER)

- Ski alpin: Ersatzrennen in Gröden und Saalbach-Hinterglemm

Die alpinen Skirennfahrerinnen müssen erneut die Saslong in Gröden runter. Nach der Abfahrt am Dienstag steht heute ein Super G auf dem Programm (11.30 Uhr im LIVETICKER). Ursprünglich hätte in Val d'Isere gefahren werden sollen. Unterdessen kämpfen die Herren im Riesenslalom in Saalbach-Hinterglemm um Weltcup-Punkte. Der österreichische Skiort springt für Sölden ein (10 und 13 Uhr im LIVETICKER).

- Fußball: Auftakt für Real bei der Klub-WM

Für Real Madrid geht es zum dritten Mal in Folge um den Titel bei der Klub-WM. Doch zunächst muss der Champions-League-Sieger im Halbfinale gegen den japanischen Rekordmeister Kashima Antlers bestehen (17.30 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie sehen

- Darts-WM: 1./2. Runde

"Game On" im Ally Pally: Vom 13. Dezember 2018 bis zum 1. Januar 2019 steht mit der Darts-WM in London das Darts-Highlight des Jahres an - und SPORT1 ist wieder mittendrin. Beim einzigartigen Pfeilespektakel aus Spitzensport, Show und Party wird im legendären Alexandra Palace der neue Darts-Weltmeister gesucht. SPORT1 überträgt am Mittwoch die Nachmittagssession mit Kim Huybrechts und Joe Cullen sowie die Abendsession mit Simon Whitlock, James Wade und Michael Smith (ab 13.30 bzw. 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

