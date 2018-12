In der Bundesliga feiert der VfL Wolfsburg einen späten Auswärtssieg beim FC Augsburg.

In der Nachmittagssession der Darts-WM im "All Pally" hat James Wade gerade noch den Kopf aus der Schlinge gezogen. Am Abend muss dann Rob Cross sein Können wieder unter Beweis stellen.

In der 2. Bundesliga patzte der HSV bei Verfolger Holstein Kiel. Bayer Leverkusen trennte sich einen Tag nach Hinrundenende von Trainer Heiko Herrlich, Nachfolger wird Peter Bosz.

Das ist passiert

- Bundesliga: Wolfsburg schockt Augsburg spät

Wolfsburg klettert dank eines Last-Minute-Erfolgs auf Platz fünf. Der FC Augsburg kämpft sich zwischenzeitlich zurück, kassiert aber den nächsten Rückschlag. (Zum Bericht)

- BBL-Pokal: Bonn folgt Frankfurt und Bamberg

Mit den Telekom Baskets Bonn stehen drei von vier Halbfinalisten des BBL-Pokals fest. Aber gegen Science City Jena hatten die Westdeutschen mehr Mühe als gedacht. (Zum Bericht)

- Darts: Wade mit starkem Comeback

Mit Mervyn King scheidet der nächste gesetzte Spieler in der dritten Runde der Darts WM 2019 aus. James Wade drehte in seinem Match einem 1:3-Satzrückstand. (Zum Bericht)

- DEL: München schlittert in Minikrise

Am 31. Spieltag muss der EHC Red Bull München gegen die Fischtown Pinguins erneut eine Niederlage hinnehmen. Die Wolfsburg Grizzlys überollen die Straubing Tigers. (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: HSV verliert in Kiel

Der Hamburger SV verliert auch das Rückspiel gegen Holstein Kiel. Die Hamburger verpassen damit die große Chance, die Tabellenführung auszubauen. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Bayer feuert Herrlich

Bayer Leverkusen hat sich am Sonntag nach dem Ende der Hinrunde von Trainer Heiko Herrlich getrennt. Ein Nachfolger steht bereits fest. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Hoffenheim lauert auf Rang sechs

Das letzte Bundesliga-Spiel in diesem Jahr bestreiten die TSG 1899 Hoffenheim und der FSV Mainz 05. Das Team von Julian Nagelsmann braucht im Kampf um Europa dringend drei Punkte. Mainz ist aktuell im Tabellenmittelfeld, muss aber aufpassen, dass man nicht nach hinten reinrutscht. (Bundesliga, 17. Spieltag: TSG 1899 Hoffenheim - 1.FSV Mainz 05, ab 18.00 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

- Basketball Pokal: Gipfeltreffen im BBL-Pokal

Im Viertelfinale des BBL-Pokals kommt es schon zum vorgezogenen Finale. Der FC Bayern München empfängt ALBA Berlin. Damit duellieren sich der aktuelle Tabellenführer aus München und sein erster Verfolger. Damit kommt es auch zur Neuauflage des letzten Finales. Dort hatten die Bayern mit 80:75 das bessere Ende für sich.

- DEL: Düsseldorf jagt weiter die Adler Mannheim

In der DEL versucht die DEG weiterhin alles, um den Vorsprung zu den Mannheimer Adlern zu verkürzen. Gegen die Eisbären Berlin wollen die Düsseldorfer dafür die nächsten drei Punkte holen. (DEL, 31. Spieltag: Düsseldorfer EG - Eisbären Berlin, ab 16.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) Aber der Tabellenführer aus Mannheim will sich keine Blöße geben und seinen Vorsprung gegen die Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg halten oder sogar ausbauen. (DEL, 31. Spieltag: Adler Mannheim . Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg, ab 19.00 Uhr im SPORT1-LIVESTREAM)

Das müssen Sie sehen

- Darts-WM: 3. Runde mit Wade und Cross

"Game On" im Ally Pally: Vom 13. Dezember 2018 bis zum 1. Januar 2019 steht mit der Darts-WM in London das Darts-Highlight des Jahres an - und SPORT1 ist wieder mittendrin. Beim einzigartigen Pfeilespektakel aus Spitzensport, Show und Party wird im legendären Alexandra Palace der neue Darts-Weltmeister gesucht.

Am Sonntag stehen die nächsten Drittrundenspiele auf dem Programm (ab 13.30 Uhr und ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM). Mit Rob Cross, Adrian Lewis und James Wade sind auch drei prominente Akteure am Start. Gibt es den nächsten Favoritensturz?

- Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga

Auch in dieser Spielzeit sind die Highlight-Zusammenfassungen der 2. Bundesliga in der Sky-Produktion "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" parallel auch auf SPORT1 zu sehen. Die Sendung fasst am Freitag- und Sonntagabend die Höhepunkte der Partien des Tages zusammen. (Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga, ab 19.30 Uhr auf SPORT1 im FREE-TV und LIVESTREAM)

Das Video-Schmankerl des Tages

Romas Schlussmann Robin Olsen bringt Cristiano Ronaldo zur Verzweiflung - bis Mario Mandzukic zuschlägt. Juventus Turin bleibt in der Serie A weiter ungeschlagen.