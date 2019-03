Der FC Bayern München lässt wichtige Punkte im Titelrennen liegen. In der Premier League schießt sich Manchester City wieder an die Tabellenspitze. Sebastian Vettel möchte seine Erfolgsgeschichte in Bahrain fortsetzen.

In der DEL stehen heute die finalen Viertelfinal-Partien auf dem Programm. Die Augsburger Panther kämpfen gegen die Düsseldorfer EG um das Halbfinal-Ticket, die Kölner Haie duellieren sich LIVE auf SPORT1 mit dem ERC Ingolstadt.

Das ist passiert

- Formel 1: Schneckenrunde? Vettel ohne Strafe

Beim Qualifying zum Großen Preis von Bahrain landete der Deutsche hinter Ferrari-Kollege Charles Leclerc auf Rang zwei, musste sich im Anschluss aber vor den Sportkommissaren verantworten. (Zum Bericht)

- MLS: Schweinsteiger feiert ersten Sieg

Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger (34) hat in der Major League Soccer (MLS) mit Chicago Fire im vierten Saisonspiel den ersten Sieg gefeiert. (Zum Bericht)

Premier League: ManCity zurück auf Platz eins

Der englische Meister Manchester City hält im Titelduell mit dem FC Liverpool den Druck hoch. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola gewann am 32. Spieltag der Premier League beim hochgradig abstiegsgefährdeten FC Fulham mit 2:0. (Zum Bericht)

- Volleyball: Potsdam kämpft sich zum Auftaktsieg

Zum Playoff-Auftakt feiert der SC Potsdam im LIVE-Spiel auf SPORT1 einen klaren 3:1-Sieg gegen die Roten Raben Vilsbiburg. Damit haben die Potsdamerinnen in der Best-of-Three-Serie bereits im nächsten Spiel den ersten Matchball fürs Halbfinale. (Zum Bericht)

- La Liga: Messi führt Barca zum Derby-Sieg

Der fünfmalige Weltfußballer Lionel Messi hat den FC Barcelona im 174. Stadtderby zum Sieg geschossen und seinen Klub der 26. spanischen Meisterschaft einen weiteren Schritt näher gebracht. (Zum Bericht)

- NHL: Deutsches Trio in den NHL-Playoffs

In der NHL haben die deutschen Profis Thomas Greiss, Dennis Seidenberg und Tom Kühnhackl mit den New York Islanders die Playoffs erreicht. Leon Draisaitl hingegen hat mit den Edmonton Oilers nur noch eine theoretische Chance auf die Playoffs. Sie verloren 1:5 gegen die Anaheim Ducks. (Zum Bericht)

- NBA: Schwere Vorwürfe gegen Kristaps Porzingis

Der neue Teamkollege von Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks ist schweren Vorwürfen ausgesetzt. Die New York Post berichtet, dass er sich wegen Vergewaltigung verantworten muss. Porzingis wies die Vorwürfe über seinen Anwalt zurück. (Zum Bericht)

- College Basketball: Gonzaga ausgeschieden

In der Runde der letzten Acht ist Titel-Mitfavorit Gonzaga Bulldogs bei der March Madness ausgeschieden. Sie verloren gegen die Texas Tech Red Raiders 69:75. Das Überraschungsteam der Stunde überzeugte vor allem mit großartiger Defensivarbeit. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Hannover 96 - FC Schalke 04

Am 27. Spieltag der Bundesliga kommt es zum großen Abstiegsgipfel in Hannover. Sowohl für die Niedersachsen als auch für Schalke 04 zählt nur ein Sieg, um sich im Abstiegskampf zu behaupten. (Bundesliga, 27. Spieltag: Hannover 96 - FC Schalke 04. ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Bundesliga, 27. Spieltag: Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart

Die Frankfurter Himmelstürmer wollen den Ausrutscher von Gladbach nutzen und mit einem Sieg auf einen Champions-League-Rang springen. Ganz anders die Ausgangslage in Stuttgart. Durch das direkte Aufeinandertreffen von Hannover und Schalke ist der VfB zum punkten verdammt, um nicht Boden auf einen direkten Konkurrenten zu verlieren. (Bundesliga, 27. Spieltag: Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart, ab 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Premier League, 32. Spieltag: FC Liverpool - Tottenham Hotspur

Jürgen Klopp empfängt mit seinem FC Liverpool den Premier-League-Dritten Tottenham Hotspur zum absoluten Spitzenspiel. Da der Konkurrent im Titelkampf, Manchester City, noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat, dürfen sich die Reds keine Ausrutscher mehr erlauben. (Premier League, 32. Spieltag: FC Liverpool - Tottenham Hotspur, ab 17.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Handball Champions League, Achtelfinale: SG Flensburg-Handewitt - Brest HC Meshkov

Die SG Flensburg-Handewitt geht mit dem beruhigenden Gefühl eines Auswärtssiegs in das entscheidende Rückspiel in heimischer Halle. Trotzdem muss der deutsche Meister nochmal alles in die Waagschale werfen, um den Traum vom Viertelfinale zu verwirklichen. (Handball Champions League, Achtelfinale: SG Flensburg-Handewitt - Brest HC Meshkov, ab 19.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Formel 1: Bahrain Grand Prix

Ferrari hat sich im Qualifying die Doppelspitze geholt. Allerdings musste sich Sebastian Vettel seinem jungen Teamkollegen Charles Leclerc geschlagen geben. Kann der vierfache Weltmeister auf der Strecke die alte Ordnung wieder herstellen? (Formel 1: Bahrain Grand Prix, ab 17.10 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- DEL Viertelfinale: Augsburger Panther - Düsseldorfer EG

Die Augsburger Panther empfangen die Düsseldorfer EG zum entscheidenden siebten Match. Frei nach dem Abba-Song "The Winner Takes It All" entscheidet der Sieger die ganze Serie für sich und marschiert ins Halbfinale. Für den Verlierer ist die Saison beendet. (DEL Viertelfinale: Augsburger Panther - Düsseldorfer EG, ab 16.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Das müssen Sie heute sehen

- Der CHECK24 Doppelpass Live

Letztes Fernduell vor dem Gipfel zwischen Bayern und Dortmund, der FCB in Freiburg zu Gast, der BVB empfängt Wolfsburg. Zudem das Freiburger Modell und die starke Nachwuchsarbeit im Breisgau sowie die Brennpunkte im Abstiegskampf. Moderator Thomas Helmer wird darüber mit Volker Finke, der den SC Freiburg 16 Jahre lang trainierte, in „Der CHECK24 Doppelpass“ auf SPORT1 diskutieren. (Der CHECK24 Doppelpass Live, ab 11.00 Uhr LIVE auf SPORT im Free-TV und Livestream)

- DEL Playoffs: Kölner Haie - ERC Ingolstadt, Spiel 7

Hochspannung in den Viertelfinal-Playoffs der DEL: Die Kölner Haie kämpfen gegen ERC Ingolstadt im entscheidenden Spiel 7 ums Weiterkommen. (DEL Playoffs: Kölner Haie - ERC Ingolstadt, Spiel 7: Kölner Haie - ERC Ingolstadt, ab 13.55 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

- BBL: FC Bayern München - MHP RIESEN Ludwigsburg

Am 26. Spieltag der easyCredit Basketball-Bundesliga empfängt der amtierende Champion FC Bayern München im heimischen Audi-Dome die MHP RIESEN Ludwigsburg. (BBL: FC Bayern München - MHP RIESEN Ludwigsburg, ab 16.30 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

- Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga

Auch in der Rückrunde sind die Highlight-Zusammenfassungen der 2. Bundesliga in der Sky-Produktion "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" parallel auf SPORT1 zu sehen. (Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga, ab 19.30 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

- Bundesliga Aktuell Live

"Bundesliga Aktuell" präsentiert die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. Das Magazin bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt. (Bundesliga Aktuell, ab 20.45 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

