Bei der Biathlon-WM in Östersund geht Laura Dahlmeier in der Verfolgung als Dritte auf die Jagd nach Gold. Die Männer wollen sich ebenfalls noch im Kampf ums Edelmetall einmischen.

Bastian Schweinsteiger feiert einen Punktgewinn in letzter Sekunde und Moritz Wagner brilliert für die Lakers.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Das ist passiert

- Barca löst Pflichtaufgabe

Der spanische Meister FC Barcelona hat mit Mühe eine gelungene Generalprobe für die Champions League gefeiert und steuert weiter seinem 26. Ligatitel entgegen. Die Katalanen gewannen am 27. Spieltag der Primera Division gegen Rayo Vallecano mit 3:1. (Zum Bericht)

- Gladbach schafft Wende in Mainz

Borussia Mönchengladbach hat trotz einer spielerisch erneut dürftigen Vorstellung seine Horror-Wochen vorerst beendet. Beim FSV Mainz 05 gewann die Fohlenelf im Samstagabend-Spiel der Bundesliga etwas glücklich mit 1:0. (Zum Bericht)

- City setzt Liverpool unter Druck

Der englische Meister Manchester City hat im Premier-League-Fernduell mit dem FC Liverpool vorgelegt und die Reds dank einer Gala von Raheem Sterling unter Zugzwang gesetzt. (Zum Bericht)

- Kimmich kritisiert Löw-Entscheid

Der sonst so angriffslustige Uli Hoeneß erteilte sich selbst Redeverbot, Kapitän Manuel Neuer warb um einen Diplomatenpass, doch die junge Generation sprach Tacheles. (Zum Bericht)

- MLS: Schweinsteiger mit Last-Second-Remis

Bastian Schweinsteiger hat in der amerikanischen Major League Soccer (MLS) mit Chicago Fire im zweiten Spiel den ersten Punkt geholt. Der 34 Jahre alte Weltmeister von 2014 kam am Samstagabend gegen Orlando City zu einem 1:1 (0:0). (Zum Bericht)

- Tennis: Kerber mit perfektem Auftakt

Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hat beim WTA-Turnier in Indian Wells einen Auftakt nach Maß hingelegt. Die Weltranglistenachte aus Kiel besiegte in ihrem Zweitrundenmatch die Kasachin Julia Putinzewa in 64 Minuten 6:0, 6:2. (Zum Bericht)

- NBA: Wagner mit Bestmarke bei Lakers-Pleite

Moritz Wagner darf sich bei den Los Angeles Lakers erstmals von Beginn an beweisen und überzeugt auf ganzer Linie. Trotzdem setzt es im Prestigeduell eine Pleite. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim - 1.FC Nürnberg

Trotz grundlegend verschiedener Ausgangslagen sind beide Teams zum Siegen verdammt. Hoffenheim braucht drei Punkte, um die internationalen Plätze nicht aus den Augen zu verlieren. Für Nürnberg könnten bei einer Niederlage die Lichter fast schon ausgehen. (Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim - 1.FC Nürnberg, ab 15.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

- Bundesliga: Hannover 96 - Bayer Leverkusen

Für Hannover 96 gilt das gleiche wie für Nürnberg. In der aktuellen Lage helfen nur noch Siege. Allerdings kommt mit der Werkself ein ziemlich harter Brocken nach Niedersachsen. In den letzten Wochen scheinen die Spieler das Bosz-System verstanden zu haben und überrollten ihre Gegner teilweise. (Bundesliga: Hannover 96 - Bayer Leverkusen, ab 18.00 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

- Biathlon-WM: 10km Verfolgung der Frauen

Nachdem der DSV bereits zwei Medaillen gesammelt hat, möchte man nun noch mehr. Vor allem auf Laura Dahlmeier ruhen die Titelhoffnungen der deutschen Biathletinnen. Mit Rang drei im Sprint hat sie die Spitze in Sichtweite. (Biathlon-WM: 10km Verfolgung der Frauen, ab 13.45 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

- Biathlon-WM: 12,5km Verfolgung der Männer

Bei den Männern ist Johannes Thingnes Boe der Top-Favorit in jedem WM-Rennen in dem er antritt. Bei der Verfolgung startet er natürlich als Spitzenreiter ins Rennen. Die Deutschen wollen aber im Kampf um die Medaillen noch eingreifen. (Biathlon-WM: 12,5km Verfolgung der Männer, ab 16.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

- DEL, 1. Playoffrunde: Fischtown Pinguins - Nürnberg Ice Tigers

Die Nürnberg Ice Tigers müssen zum Entscheidungsspiel nach Bremerhaven. Nach dem Overtime-Krimi mit doppelter Verlängerung in Spiel 2 liegt das Momentum nun bei den Pinguins. (DEL, 1. Playoffsrunde: Fischtown Pinguins - Nürnberg Ice Tigers, ab 14.00 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

- BBL: SC RASTA Vechta - FC Bayern München

Am 23. Spieltag der BBL kommt es zum Spitzenspiel zwischen dem SC RASTA Vechta und dem Tabellenführer FC Bayern München. Nachdem die Münchner gegen den Zweitplatzierten EWE Baskets Oldenburg die erste Saisonniederlage hinnehmen mussten, will man sich gegen den Tabellendritten nicht erneut eine Blöße geben. (BBL: SC RASTA Vechta - FC Bayern München, ab 15.00 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga

Auch in der Rückrunde sind die Highlight-Zusammenfassungen der 2. Bundesliga in der Sky-Produktion "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" parallel auch auf SPORT1 zu sehen. Die Sendung fasst am Freitag- und Sonntagabend die Höhepunkte der Partien des Tages zusammen. (Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga, ab 19.30 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und LIVESTREAM)

- Bundesliga Aktuell

"Bundesliga Aktuell" präsentiert die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. Das Magazin bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt. (Bundesliga Aktuell, ab 20.45 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und LIVESTREAM)

Das Video-Schmankerl des Tages

FC Bayern: Niko Kovac über Platz eins und ausgebootete Spieler - Beim Sieg gegen den VfL Wolfsburg setzt Niko Kovac das ausgebootete DFB-Trio ein. Nach dem Spiel erklärt der Bayern-Coach seine Aufstellung.