Die Spatzen hatten es bereits von den Dächern gepfiffen - nun ist es offiziell: Bruno Labbadia wird seinen auslaufenden Vertrag beim VfL Wolfsburg nicht verlängern.

Bei der Biathlon-WM hat Laura Dahlmeier eine Medaille nur denkbar knapp verpasst. Durch den vierten Platz im Einzel über 15 Kilometer riss zudem eine lange Serie der 25-Jährigen.

In der Champions League trifft der FC Schalke 04 am Abend auf Manchester City. Nach der 2:3-Niederlage im Hinspiel stehen die Knappen entsprechend unter Druck, wollen sie nicht ausscheiden.

Das ist passiert

-Champions League: Der Kovac-Plan gegen die Reds

Trainer Niko Kovac ließ sich bei der heutigen Pressekonferenz nicht in die Karten schauen. Doch der Matchplan gegen Klopps Reds steht. (Zum Bericht)

-ManCity: Hilfe für Missbrauchsopfer

Manchester City will Opfer von sexuellem Missbrauch durch Klub-Offizielle entschädigen. Die Aktion will sich der Verein laut Berichten der englischen BBC mehrere Millionen Euro kosten lassen. (Zum Bericht)

- PSG-Profis wollten Saison beenden

Die Enttäuschung bei den Profis von Paris Saint-Germain ist nach dem Aus in der Champions League hoch. Laut Trainer Thomas Tuchel wollten einige Akteure der Franzosen die Saison bereits vorzeitig beenden und in den Urlaub fahren. (Zum Bericht)

-Rassismus-Skandal um Westbrook?

NBA-Superstar Russell Westbrook legt sich beim Spiel gegen die Utah Jazz mit Fans an und erhebt danach Rassismus-Vorwürfe. (Zum Bericht)

- Effzeh-Profi erleidet Allergie-Schock

Aufregung beim 1. FC Köln: Mittelfeldspieler Marcel Risse musste am Dienstag nach einem allergischen Schock ins Krankenhaus. Der Mittelfeldspieler musste laut Vereinsangaben nach dem Mittagessen per Notarzt-Einsatz ins Krankenhaus gebracht werden. (Zum Bericht)

- Coman gegen Liverpool dabei

Der FC Bayern kann im Rückspiel gegen den FC Liverpool wieder auf Kingsley Coman Zurückgreifen. Der Franzose meldete sich nach überstandenem Muskelfaserriss rechtzeitig für das Duell fit. (Zum Bericht)

- Labbadia verlässt Wolfsburg

Trotz der sportlich guten Saison wird Bruno Labbadia seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim VfL Wolfsburg nicht verlängern. Das bestätigten die Niedersachsen am frühen Dienstagabend. Grund dafür sollen Dissonanzen mit Sportvorstand Jörg Schmadtke sein. (Zum Bericht)

- Dahlmeiers WM-Serie gerissen

Laura Dahlmeier verpasst bei der Biathlon-WM nur knapp eine Medaille im Einzel. Die Garmisch-Partenkirchnerin belegte nach 15 Kilometern den vierten Rang und stand damit erstmals nach zuvor 14 WM-Rennen nicht auf dem Podest. Gold ging an die schwedische Olympiasiegerin Hanna Öberg, Silber und Bronze sicherten sich Lisa Vittozzi (Italien) und Justine Braisaz (Frankreich). (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Champions League, Achtelfinale: Manchester City - FC Schalke 04

Im Hinspiel zeigte Schalke 04 über weite Strecken eine starke Leistung, stand sich am Ende aber selbst im Weg. Daher reisen die Knappen nun mit dem Rucksack einer 2:3-Heimniederlage zum Rückspiel nach Manchester. (Champions League Achtelfinale: Manchester City - FC Schalke 04, ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Champions League, Achtelfinale: Juventus Turin - Atletico Madrid

Mit Ronaldo wollte man in Turin den entscheidenden Baustein hinzufügen, um sich den Traum vom Triumph in der Champions League zu erfüllen. Allerdings ist die 0:2-Niederlage im Hinspiel eine große Bürde für die "Alte Dame". Ein Ronaldo in Topform wäre wichtig, um die kleine Sensation noch zu schaffen. (Champions League, Achtelfinale: Juventus Turin - Atletico Madrid, ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)Bisher ist die Ausbeute der deutschen Biathletinnen mit zwei Bronze- und einer Goldmedaille sehenswert. Im Einzel können die DSV-Damen ihre Bilanz weiter verbessern.

- Skispringen, Raw Air: Einzel der Männer

Bei der Qualifikation zum Einzelspringen ließen es die DSV-Männer verhalten angehen. Markus Eisenbichler büßte in der Raw Air-Wertung wichtige Punkte ein und ist dementsprechend motiviert für den Wettkampf. (Raw Air, Einzel der Männer, ab 17.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- DEL Playoffs: Augsburger Panther - Düsseldorfer EG

Im zweiten Playoffs-Viertelfinale des heutigen Abends stehen sich die Augsburger Panther und die Düsseldorfer EG gegenüber. Das Überraschungsteam aus Augsburg wird alles dafür tun, um die starke Saison auch in den Playoffs zu bestätigen. (DEL Playoffs-Viertelfinale: Augsburger Panther - Düsseldorfer EG, ab 19.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Das müssen Sie heute sehen

- "N.ICE - Goldis Eishockey-Welt"

Vor dem Auftakt in die Viertelfinal-Phase der DEL-Playoffs zeigt SPORT1 den Auftakt der Doku "N.ICE – Goldis Eishockey-Welt". In insgesamt zehn Teilen gibt SPORT1-Experte Rick Goldmann tiefe Einblicke hinter die Kulissen des Eishockeys. (N.ICE – Goldis Eishockey-Welt, ab 18.30 Uhr auf SPORT1 im FREE-TV und Livestream)

- DEL-Playoffs: Kölner Haie - ERC Ingolstadt

Im Playoff-Viertelfinale der DEL kommt es zum Duell zwischen den Kölner Haien und dem ERC Ingolstadt. Die Fans können sich auf eine ausgeglichene Serie freuen, denn die Teams beendeten die Hauptrunde als punktgleiche Tabellennachbarn. (DEL Playoffs: Kölner Haie - ERC Ingolstadt, ab 19.15 Uhr LIVE auf SPORT1 im FREE-TV und Livestream)

- Bundesliga Aktuell

"Bundesliga Aktuell" präsentiert die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. Das Magazin bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt. (Bundesliga Aktuell, ab 22.00 Uhr auf SPORT1 im FREE-TV und Livestream)

- Scooore! - Internationales Fußball Magazin

