Der Kampf ums Viertelfinale bei der Eishockey-WM ist in vollem Gang. Nach der dramatischen Niederlage gegen das deutsche Team ist Gastgeber Slowakei zum Siegen verdammt. Am Nachmittag kämpfen die Slowaken gegen Frankreich um den zweiten Sieg.

Deutlich besser ist die Lage für Titelverteidiger Schweden und Kanada, die nach ihrem jeweils dritten Sieg klar auf Kurs K.o.-Phase din.

Im Darts dürfen Daryl Gurney und James Wade jubeln: Das Duo qualifizierte sich hinter Michael van Gerwen und Rob Cross für die Playoffs der Darts Premier League.

Grund zum Feiern haben vielleicht auch die deutschen U17-Juniorinnen: Bei der EM in Bulgarien steht am Freitag das Finale gegen die Niederlande an, SPORT1 ist LIVE dabei.

Das ist passiert

- NBA: Warriors feiern Comeback-Sieg

Die Golden State Warriors haben auch das zweite Conference Finale im Westen gewonnen und damit ihren Heimvorteil erfolgreich verteidigt. Der aktuelle NBA-Champion bezwang die Portland Trail Blazers trotz schwacher erster Halbzeit mit 114:111 (50:65) und baute die Serie damit auf 2:0 aus. (Zum Bericht)

- NHL: Bruins nach Sweep im Finale

Die Boston Bruins stehen nach einem "Sweep" erstmals seit sechs Jahren wieder im Stanley-Cup-Finale. Der sechsmalige Champion der NHL gewann das vierte Spiel bei den Carolina Hurricanes 4:0 und entschied die einseitige Best-of-Seven-Halbfinalserie mit 4:0 für sich. (Zum Bericht)

- Boxen: Huck vor Schwergewichts-Rückkehr

Knapp ein Jahr nach seinem bislang letzten Kampf kehrt der frühere Profibox-Weltmeister Marco Huck in den Ring zurück. Der 34-Jährige fordert am Freitag im Foxwoods Ressort Casino in der Nähe von New York den US-Amerikaner Nick Guivas zu einem Schwergewichts-Duell heraus. (Zum Bericht)

- Goldsteak: Hoeneß verteidigt Ribery

- Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat Franck Ribéry in der "Goldsteak-Affäre" in Schutz genommen. Auf einer Podiumsdiskussion in Bonn bezeichnete Hoeneß die Geschichte, mit der Ribéry Anfang des Jahres in die Schlagzeilen geraten war, als "Fake-News". "Franck ist da missbraucht worden. Der einzige Fehler war, dass er das Steak nicht an die Wand geklatscht hat." (Zum Bericht)

-HBL: Flensburg zurück in Erfolgsspur

- Die SG Flensburg-Handewitt hat sich nach dem verlorenen Nordderby gegen den THW Kiel gut erholt gezeigt und ein Zeichen der Stärke im Meisterrennen der Handball-Bundesliga gesendet. Das Team von Trainer Maik Machulla bezwang die MT Melsungen und liegt mit 58:4 Punkten wieder zwei Zähler vor dem ärgsten Verfolger aus Kiel. (Zum Bericht)

- Doping! Sperre für NFL-Star Peterson

Die Arizona Cardinals aus der NFL müssen in den ersten sechs Saisonspielen ohne Cornerback Patrick Peterson auskommen. Laut ESPN suspendierte die Liga den achtmaligen Pro-Bowler aufgrund eines Verstoßes gegen die NFL-Regeln zur Einnahme von leistungssteigernden Mitteln. (Zum Bericht)

- Darts: Wade und Gurney stürmen ins Halbfinale

Die Halbfinalisten der Premier League Darts stehen fest. Weltmeister Michael van Gerwen, Rob Cross, Daryl Gurney und James Wade haben es unter die letzten Vier geschafft. Wade setzte sich im letzten Spiel des 16. Spieltags in Leeds 8:6 gegen Cross durch, wodurch der Engländer die Tabellenführung an MvG abgeben musste. Gurney und Wade setzten sich im Kampf um die verbleibenden zwei Plätze gegen Mensur Suljovic und Gerwyn Price durch. (Zum Bericht)

- Eishockey-WM: Finnland klettert auch Rang zwei

Titelverteidiger Schweden und Kanadas NHL-Auswahl haben mit dem jeweils dritten Sieg im vierten Spiel Kurs auf das Viertelfinale bei der Eishockey-WM in der Slowakei genommen. Die Tre Kronor fegte in der Gruppe B in Bratislava Österreich mit 9:1 (5:0, 2:0, 2:1) vom Eis. Mehr Probleme hatten die Kanadier beim 5:2 (3:0, 0:1, 2:1) gegen Frankreich in der deutschen Gruppe A in Kosice. Finnland kletterte dank des 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) gegen Dänemark auf den zweiten Tabellenplatz. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- EHF-Cup-Halbfinals: THW Kiel und Füchse Berlin

Am 17. und 18. Mai kommt es in der Sparkassen-Arena Kiel zum Final Four-Turnier im EHF Cup. Mit den Füchsen Berlin und Gastgeber THW Kiel hat die deutsche Handball-Bundesliga gleich zwei heiße Eisen im Feuer. (EHF-Cup: TTH Holstebro - THW Kiel ab 18.00 Uhr im LIVETICKER)

Dabei gehen die Füchse als Titelverteidiger ins Rennen, während der dreimalige EHF-Titelträger aus Kiel 2004 zum letzten Mal in diesem Wettbewerb triumphieren konnte. (EHF-Cup: Füchse Berlin - FC Porto Sofarma ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

- Eishockey-WM: Österreich - Norwegen, Tschechien - Italien

Östereich und Norwegen (ab 16.15 Uhr im LIVETICKER) sowie Tschechien und Italien (ab 20.15 Uhr im LIVETICKER) messen sich in der Gruppenphase der Eishockey-WM und kämpfen ums Viertelfinale.

Das müssen Sie sehen

- U17-EM-Finale der Frauen: Deutschland - Niederlande

Die deutschen Juniorinnen stehen bei der UEFA U17 Europameisterschaft in Bulgarien im Endspiel. Das Team von DFB-Trainerin Ulrike Ballweg besiegte im Halbfinale Portugal mit 2:0 und greift nun nach dem Titel. Der Gegner ist die Niederlande, die Titelverteidiger Spanien im Halbfinale eliminierte. Für die DFB-Auswahl ist es die vierte EM-Finalteilnahme in Folge. (U17-EM der Frauen: Deutschland - Niederlande ab 13.00 Uhr LIVE im TV und Stream)

- Eishockey-WM: Frankreich - Slowakei, Finnland - Großbritannien

Die Gruppenphase bei der Eishockey-WM wird immer heißer. Frankreich und die Slowakei kämpfen im direkten Duell um ihre Chance aufs Viertelfinale. (Eishockey-WM: Frankreich - Slowakei ab 16.00 Uhr LIVE im TV und Stream)

Finnland wiederum will Deutschland von Platz eins verdrängen. (Eishockey-WM: Finnland - Großbritannien ab 20.00 Uhr LIVE im TV und Stream)

