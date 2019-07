In Wimbledon werden heute alle Viertelfinal-Matches der Damen gespielt. Im Rasen-Einsatz sind unter anderem Johanna Konta, Serena Williams und Simona Halep im Einsatz. Bei Paris Saint-Germain hat Superstar Neymar unentschuldigt beim Trainingsstart gefehlt - und bekommt von Sportdirektor Leonardo die Transfer-Freigabe erteilt.

Das ist passiert

- Neymar fehlt unentschuldigt bei PSG

Neymar fehlt Thomas Tuchel unentschuldigt beim Trainingsstart von PSG. Der Verein kündigt Konsequenzen an. Rückt ein Wechsel des Superstars näher? (Zum Bericht)

- Podolski träumt von Olympia

Es wäre ein spektakuläres Comeback: Lukas Podolski könnte sich eine Rückkehr ins Trikot der Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen vorstellen. (Zum Bericht)

- Wimbledon: Djokovic und Federer folgen Nadal

Titelverteidiger Novak Djokovic und Wimbledons Rekordchampion sind ihrem Rivalen Rafael Nadal ins Viertelfinale gefolgt. Bei ihren Siegen ließen sie ihren Gegnern nicht den Hauch einer Chance. (Zum Bericht)

- Wimbledon: Konta weiter, Pliskova raus

Lokalmatadorin Johanna Konta hat zur Freude des Londoner Publikums das Viertelfinale von Wimbledon erreicht. Top-Favoritin Karolina Pliskova musste sich indes gegen eine Landsfrau vom Turnier verabschieden. (Zum Bericht)

- Afrika-Cup: Elfenbeinküste und Tunesien im Viertelfinale

Die Elfenbeinküste steht mit dem Mainzer Jean-Philippe Gbamin im Viertelfinale des Afrika-Cups und trifft in der nächsten Runde auf einen Mitfavoriten. Auch Tunesien steht nach einem dramatischen Spiel gegen Ghana in der nächsten Runde. (Zum Bericht)

- BBL: Alba Berlin holt Nationalspieler

Alba Berlin verpflichtet Nationalspieler Makai Mason. Der 24-jährige Guard wechselt für zwei Jahre an die Spree. (Zum Bericht)

- Barcelona verpflichtet NBA-Star

Nach fünf Jahren in der NBA wechselt Nikola Mirotic im besten Basketball-Alter wieder zurück nach Europa. Beim FC Barcelona wird der Montenegriner zu Europas Topverdiener.(Zum Bericht)

Das passiert heute

- Tour de France: 4. Etappe

Die vierte Etappe der 106. Tour de France führt die Fahrer von Reims nach Nancy. Die vierte Etappe hat ein besonders kniffliges Finale, das zu Attacken einlädt. (Tour de France 2019: Tag 4 ab 12.20 Uhr im SPORT1-Liveticker).

- Wimbledon: Viertelfinale mit Halep und Serena Williams

Am achten Tag des traditionsreichen Tennisturniers in Wimbledon spielen die Damen die Halbfinals aus. Serena Williams und Simona Halep wollen unbedingt unter die letzten Vier, aber auch Lokalmatadorin Johanna Konta will in die nächste Runde einziehen. (Wimbledon: Alle Viertelfinals ab 13 Uhr im LIVETICKER)

