Während bei der 106. Tour de France nach der Plackerei durch die Pyrenäen der zweite Ruhetag ansteht, ist in der Welt des Sports am Montag trotzdem allerlei geboten.

Bei der Schwimm-WM stehen im südkoreanischen Gwangju die nächsten Becken-Entscheidungen an. Bei der U19-EM der Frauen geht es für das DFB-Team gegen Spanien um den Gruppensieg.

Der VfL Wolfsburg bestreitet am Abend im Rahmen seines Trainingslagers ein Testspiel gegen Fenerbahce Istanbul.

Das ist passiert

- Van Gerwen gibt sich keine Blöße

Beim World Matchplay in Blackpool setzen sich Michael van Gerwen und Mensur Suljovic locker durch. James Wade muss dagegen hart um sein Weiterkommen kämpfen. (Zum Bericht)

- Lowry triumphiert bei British Open

Shane Lowry siegt überlegen bei der 148. British Open und feiert seinen ersten Major-Triumph. Der irische Golfprofi gewinnt mit sechs Schlägen Vorsprung. (Zum Bericht)

- Ullrich beeindruckt von Buchmann

Jan Ullrich freut sich ungemein über das starke Auftreten von Emanuel Buchmann bei der Tour de France. Der Ex-Radprofi stimmt einen regelrechten Lobgesang an. (Zum Bericht)

- Last-Minute-Pleite für Liverpool

Der FC Liverpool unterliegt nach Borussia Dortmund auch dem FC Sevilla, das entscheidende Tor fällt kurz vor Schluss. Jürgen Klopp liefert sich ein Wortgefecht. (Zum Bericht)

- Rummenigge spricht über Boateng

Ein Verkauf von Jérôme Boateng galt als gesichert, seine vorzeitige Abreise von der US-Tour befeuert Spekulationen. Doch die Bayern-Bosse rudern aus guten Gründen zurück. (Zum Bericht)

- Watzke sieht keinen Stürmerbedarf

Hans-Joachim Watzke sieht keinen Bedarf, den Sturm von Borussia Dortmund zu verstärken. Der BVB-Geschäftsführer verweist sogar auf den FC Bayern. (Zum Bericht)

- Tennis-Legende McNamara tot

Australien trauert um Tennis-Legende Peter McNamara, der im Alter von nur 64 Jahren an Krebs verstirbt. Boris Becker kondoliert einem "der guten Typen im Tennis". (Zum Bericht)

- Schwimmen: Köhler schwimmt deutschen Rekord

Freiwasser-Staffelweltmeisterin Sarah Köhler ist bei der WM in Südkorea in deutscher Rekordzeit ins Finale über 1500 m Freistil geschwommen und hat ihre Medaillenambitionen untermauert. (Zum Bericht)

- Bamberg verpflichtet Ägypter Marei

Brose Bamberg schlägt auf dem Transfermarkt zu. Der deutsche Pokalsieger verpflichtet den ägyptischen Nationalspieler Assem Marei von Pinar Karsiyaka. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 3. Liga: Letzte Partie des 1. Spieltags

Zum Abschluss des 1. Spieltags der 3. Liga steht noch eine Partie auf dem Programm. Carl Zeiss Jena empfängt Absteiger FC Ingolstadt (Fußball, 3. Liga: Carl Zeiss Jena - FC Ingolstadt ab 19 Uhr im LIVETICKER).

- Tennis: ATP-Turnier in Hamburg

In der ersten Runde des Sandplatzturniers in Hamburg wartet auf Philipp Kohlschreiber gleich mal eine harte Nuss. Der deutsche Tennisprofi trifft auf den Ungarn Marton Fucsovics (Tennis, ATP-Turnier in Hamburg: Philipp Kohlschreiber - Marton Fucsovics ab 13 Uhr im LIVETICKER).

- Schwimm-WM: Beckenwettbewerbe

Bei der WM im südkoreanischen Gwangju stehen ab 13 Uhr die nächsten Beckenentscheidungen an - bei den Männern über 100 m Brust und 50 m Schmetterling, bei den Frauen über 200 m Lagen und 100 m Schmetterling. (Schwimm-WM ab 13 Uhr im News-Ticker auf SPORT1)

Das müssen Sie heute sehen

- Fußball Live: U19-EM der Frauen - Deutschland gegen Spanien

Nach zwei Siegen steht der Halbfinaleinzug für die deutschen U19-Frauen bereits fest. Nun soll im direkten Duell mit Titelverteidiger Spanien der Gruppensieg klargemacht werden. SPORT1 überträgt ab 16.55 Uhr LIVE im TV und STREAM.

- Fußball Live: Testspiel VfL Wolfsburg - Fenerbahce Istanbul

Im ersten Spiel im Trainingslager in Österreich trifft der VfL Wolfsburg auf Fenerbahce Istanbul. Dabei gibt es mit Max Kruse und Murat Saglam ein Wiedersehen mit alten Bekannten. SPORT1 überträgt ab 19 Uhr LIVE im TV und STREAM.

- Darts Live: 1. Runde World Matchplay

Das Highlight des Darts-Sommers LIVE auf SPORT1: Vom 20. bis zum 28. Juli steht mit dem World Matchplay wieder das zweitälteste Turnier der Professional Darts Corporation (PDC) auf dem Programm. Heute überträgt SPORT1 ab 20.30 Uhr LIVE im TV und STREAM.

Das Video-Schmankerl des Tages

Beim Benefizspiel "Champions for Charity" von Dirk Nowitzki und Mick Schumacher verschießt die NBA-Legende einen Elfmeter. Trotzdem haben alle Spieler Spaß für den guten Zweck.