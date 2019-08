Sebastian Vettel hat die Pole beim Großen Preis von Belgien verpasst. Teamkollege Charles Leclerc war schneller als der Deutsche, der aber die Doppel-Pole für Ferrari perfekt machte.

Wenig später ereignete sich auf derselben Strecke ein fürchterlicher Unfall in der Formel 2.

In der Bundesliga siegte der FC Bayern nach Rückstand gegen Mainz und zog so zumindest vorübergehend am BVB vorbei. Die Dortmunder können am Abend im Spiel bei Union Berlin allerdings wieder Tabellenführer werden.

Anzeige

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Das ist passiert

- Fürchterlicher Unfall in der Formel 2

In der Formel 2 in Spa hat sich ein fürchterlicher Unfall ereignet. Die Autos von Juan Manuel Correa (USA) und Anthoine Hubert (Frankreich) waren in der zweiten Runde ausgangs der berühmten Eau Rouge bei ca. 270 km/h kollidiert, hatten sich mehrfach überschlagen und waren dabei förmlich zerrissen worden. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Bayern mit Kantersieg nach Rückstand

Nach schwachem Start bei Coutinhos Startelf-Debüt liegt der FC Bayern München gegen Mainz 30 Minuten in Rückstand. Am Ende aber gelingt ein Schützenfest. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Schalke feiert ersten Sieg

Der FC Schalke 04 feiert in der Bundesliga den ersten Saisonsieg. Der Erfolg ensteht allerdings unter Mithilfe von Hertha BSC, zwei Herthaner treffen ins eigene Netz. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Last-Minute-Sieg für Köln

Der 1. FC Köln feiert beim SC Freiburg in letzter Minute den ersten Saisonsieg. Dabei müssen die Gäste in der ersten Hälfte einen doppelten Schock hinnehmen. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Hoffenheim stoppt Leverkusen

Trotz teilweise erdrückender Dominanz bleibt Bayer Leverkusen gegen Hoffenheim torlos. Für die Werkself ist es der erste Punktverlust der Saison. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Paderborn holt ersten Punkt

Der SC Paderborn war für den VfL Wolfsburg nicht zu knacken. Der Aufsteiger sichert ich den ersten Punkt der Saison. (Zum Bericht)

- Formel 1: Vettel verpasst Pole in Spa

Sebastian Vettel hat die Pole beim Großen Preis von Belgien verpasst. Der Ferrari-Pilot musste sich seinem Teamkollegen Charles Leclerc geschlagen geben. Lewis Hamilton landet auf Rang drei. (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: Dresden erkämpft Remis - Bielefeld verpasst Sprung auf Rang eins

Dynamo Dresden mit spektakulärer Aufholjagd in Unterzahl. Arminia Bielefeld verpasst Sprung an die Tabellenspitze. Wiesbaden wartet weiter auf ersten Saisonsieg. (Zum Bericht)

- 3. Liga: Bayern II patzt im Derby

Die SpVgg Unterhaching setzt sich in der 3. Liga beim FC Bayern München II durch. Der Hallesche FC übernimmt nach einem klaren Sieg die Tabellenführung. (Zum Bericht)

- Premier League: ManUnited enttäuscht in Southampton

Ernüchterndes Resultat für Solskjaer und United. Gegen Southampton kommen die Red Devils nicht über ein Remis hinaus - trotz Überzahl in der Schlussphase. (Zum Bericht)

- DFB-Frauen starten mit Schützenfest in EM-Qualifikation

Den DFB-Frauen feiern einen gelungenen Neustart. Im ersten Spiel der EM-Qualifikation gewinnt das stark verjüngte Team zweistellig. (Zum Bericht)

- U19: RB Leipzig wirft Moukokos BVB raus

Youssoufa Moukoko scheitert mit der U19 des BVB im DFB-Pokal auf dramatische Weise an RB Leipzig. Dortmunds Nachwuchstorjäger geht ausnahmsweise leer aus. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Subotic hofft auf Sensation gegen BVB

Im zweiten Heimspiel der Bundesliga-Geschichte trifft Union Berlin auf Borussia Dortmund. Vor allem für Neven Subotic steht ein besonderes Duell an. Der BVB peilt im Topspiel des Abends nach den Siegen gegen Augsburg und Köln den dritten Dreier sowie die Rückkehr an die Tabellenspitze an, allerdings ohne Mittelfeld-Chef Axel Witsel, der sich verletzt hat (Bundesliga: Union Berlin - Borussia Dortmund ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

- US Open: Deutsches Trio gefordert

Bei den US Open gibt Andrea Petkovic bislang eine äußerst gute Figur ab und rechnet sich auch in Runde drei gegen die Belgierin Elise Mertens gute Chancen aus (US Open, seit 17 Uhr 3. Runde im LIVETICKER von SPORT1: Elise Mertens - Andrea Petkovic). Ebenfalls keine leichte Aufgabe wartet auf Julia Görges, die gegen die Niederländerin Kiki Bertens spielt (US Open, ab 18.15 Uhr 3. Runde im LIVETICKER von SPORT1: Julia Görges - Kiki Bertens). Zwei Fünfsatz-Matches hat Alexander Zverev bereits in den Knochen. Mit dem Slowenen Aljaz Bedene wartet jetzt der nächste harte Brocken (US Open, ab 19.30 Uhr im LIVETICKER von SPORT1: Alexander Zverev - Aljaz Bedene).

Das müssen Sie heute sehen

- CHL-Eishockey Live: Belfast Giants - Augsburger Panther

Das erste Spiel wurde gewonnen, am 2. Spieltag der CHL steht für die Augsburger Panther erneut ein Auswärtsspiel auf dem Programm, der AEV tritt in Nordirland bei den Belfast Giants an. (CHL: Belfast Giants - Augsburger Panther ab 20.25 Uhr auf SPORT1+ und im LIVESTREAM)

Das Video-Schmankerl

Novak Djokovic und Roger Federer ziehen souverän in das Achtelfinale der US Open ein. Vorjahresfinalistin Serena Williams hatte gegen Karolina Muchova ebenfalls keine Probleme.