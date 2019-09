Schwerer Rückschlag für Emre Can. Der deutsche Nationalspieler steht nicht im Champions-League-Kader von Juventus Turin.

Bei den US Open hat das Duo Krawietz/Mies das Halbfinale-Ticket gelöst, Roger Federer scheiterte dagegen im Viertelfinale.

In der Handball-Bundesliga spielten sich am 3. Spieltag in Wetzlar in der Schlussphase zwischen der SG Flensburg-Handewitt und der HSG Wetzlar dramatische Szenen ab.

Am Abend spielen die deutschen Volleyballerinnen um den Einzug ins EM-Halbfinale. Das Halbfinale bei den US Open wird komplettiert.

Das ist passiert

- Juventus Turin verzichtet in der Champions League auf Can und Mandzukic

Die Alte Dame hat den offiziellen Kader für die kommende Champions-League-Saison bekanntgegeben. Emre Can und Mario Mandzukic gehören nicht dazu. (Zum Bericht)

- Erneuter Rekordumsatz für FC Bayern

Der FC Bayern freut sich weiter über starke Umsatzzahlen. Der Rekordmeister schließt das vergangenen Geschäftsjahr mit einem erneuten Rekord ab. (Zum Bericht)

- US Open: Federer scheitert an Dimitrov - Serena im Schnelldurchgang

Roger Federer unterliegt im Viertelfinale der US Open einem Bulgaren und muss die Jagd nach seinem Rekordtitel abbrechen. Eine Verletzung bremst den Schweizer aus. (Zum Bericht) Serena Williams ist dagegen in nur 44 Minuten ins Halbfinale eingezogen. (Zum Bericht)

- US Open: Kevin Krawietz und Andreas Mies stehen im Halbfinale

Kevin Krawietz und Andreas Mies stehen im Halbfinale der US Open. Die Gewinner der French Open besiegten im Viertelfinale Leonardo Mayer/Joao Sousa. (Zum Bericht)

- Biathlon-Olympiasieger Halvard Hanevold gestorben

Trauer in Norwegen: Halvard Hanevold ist tot. Der dreifache Biathlon-Olympiasieger verstarb im Alter von 49 Jahren. (Zum Bericht)

- NFL: Goff unterschreibt Rekord-Vertrag

Jared Goff, Quarterback der Los Angeles Rams, hat seinen Vertrag verlängert. Bis 2024 ist dem früheren Nummer-Eins-Pick eine Rekord-Summe garantiert.(Zum Bericht)

- Flensburg mit dramatischem Remis in Wetzlar - Siege für Kiel & Löwen

Die SG Flensburg-Handewitt kommt in Wetzlar nicht über ein Remis hinaus und lässt in der HBL erstmals Federn. Der THW Kiel und die Rhein-Neckar Löwen siegen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

Spanien und Argentinien bei Basketball-WM im Einsatz

Bei der Basketball-WM in China sind mit Spanien und Argentinien zwei ambitionierte Nationen im Einsatz. Während die Iberer gegen den Iran ran müssen (Basketball-WM, 3. Spieltag: Spanien - Iran ab 14.30 Uhr im LIVETICKER von SPORT1), sind die Südamerikaner gegen Russland gefordert (Basketball-WM, 3. Spieltag: Russland - Argentinien ab 14.30 Uhr im LIVETICKER von SPORT1).

US Open: Letzte Viertelfinals

In Flushing Meadows werden am Mittwochabend die Halbfinalisten ermittelt. Bei den Herren treffen Gael Monfils und Matteo Berrettini aufeinander. Mit SPORT1 verpassen Sie dort nichts (US Open, Viertelfinale: Gael Monfils - Matteo Berrettini, 19.15 Uhr im LIVETICKER).

Bei den Damen kämpfen Belinda Bencic und Donna Vekic um das letzte Halbfinal-Ticket, auch hier bleiben Sie bei SPORT1 bestens informiert (US Open, Virtelfinale: Belinda Bencic - Donna Vekic, 18 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

Frauen-Volleyball-EM, Viertelfinale

Die Schmetterlinge kämpfen bei der Volleyball-EM um den Einzug ins Halbfinale. Um 20.30 Uhr trifft das deutsche Team auf Polen. Bereits ab 20.25 können Sie die auf SPORT1 im TV oder per STREAM das Geschehen live verfolgen (Volleyball-EM, Viertelfinale: Deutschland - Polen ab 20.25 Uhr live im TV oder STREAM).

Bereits ab 17.55 Uhr gibt's das Viertelfinale Italien gegen Russland auf SPORT1 live im TV und STREAM. (Volleyball-EM, Viertelfinale: Italien - Russland ab 20.25 Uhr live im TV oder STREAM).

Auf SPORT1+ können Sie die anderen beiden Viertelfinalspiele live verfolgen. (Volleyball-EM, Viertelfinale ab 15.55 Uhr: Türkei – Niederlande live im TV und STREAM und ab 18.25 Uhr Türkei – Niederlande live im TV und STREAM)

Das Video-Schmankerl

