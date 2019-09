Deutschland hat einen Rückschlag in der EM-Qualifikation hinnehmen müssen. Gegen die Niederlande verlor das DFB-Team nach einer schwachen zweiten Halbzeit mit 2:4.

Besser lief es für die Adler Mannheim, die in der CHL weiter ungeschlagen blieben. Die Augsburger Panther verloren dagegen erstmals.

Bei den US Open steht das Finale der Herren fest: Rafael Nadal trifft auf Daniil Medvedev.

Am Samstag geht es weiter mit der EM-Qualifikation, auch die deutschen Basketballer sind wieder gefordert und in der Formel 1 gibt es das spannende Qualifying in Monza.

Das ist passiert

- EM-Quali: Deutschland unterliegt Niederlanden

Das DFB-Team verliert das Prestigeduell gegen die Niederlande. Die Löw-Elf leistet sich eine desaströse zweite Hälfte und verliert erstmals in der EM-Quali. (Zum Bericht)

- EM-Quali: Perisic trifft bei Kroatien-Sieg - Polen enttäuscht

Ivan Perisic schießt Kroatien in der EM-Qualifikation gegen die Slowakei zum Sieg. Robert Lewandowski enttäuscht mit Polen, Gareth Bale rettet Wales. (Zum Bericht)

- CHL: Mannheim siegt, erste Pleite für Augsburg

Die Adler Mannheim haben am 3. Spieltag der CHL mit GKS Tichy keine Probleme. Die Augsburger Panther kassieren dagegen die erste Niederlage. (Zum Bericht)

- Fix: Bochum präsentiert Dutt-Nachfolger

Der VfL Bochum hat einen neuen Trainer gefunden. Ein früherer VfL-Profi übernimmt das Traineramt an der Castroper Straße, sein neuer Boss schwärmt. (Zum Bericht)

- Neymar rettet Brasilien vor Pleite

Neymar ist zurück auf dem Fußballplatz. Nach drei Monaten Pause rettet der Superstar Brasilien ein Unentschieden gegen Kolumbien. (Zum Bericht)

- US Open: Kolumbianer holen Doppel-Titel

Juan Sebastian Cabal und Robert Farah gewinnen nach Wimbledon auch bei den US Open die Titel im Doppel. Die Bezwinger von Krawietz/Mies bleiben ohne Chance. (Zum Bericht)

- US Open: Halbfinals: 27. Major-Finale für Nadal

Rafael Nadal zieht gegen den Italiener Matteo Berrettini souverän ins Endspiel der US Open ein. Im Finale bekommt es der Spanier mit einem Debütanten zu tun. (Zum Bericht)

- Formel 1: Verstappen geht auf Rosberg los

Max Verstappen übt harte Kritik an Nico Rosberg und wirft ihm fehlendes Charisma vor. Zuvor hatte Nico Rosberg die Leistung des Red-Bull-Stars kritisiert. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- EM-Quali: England und Frankreich gefordert

Auf dem Weg zur Europameisterschaft 2020 treten England und Frankreich zuhause an. Die Three Lions empfangen dabei am frühen Abend Bulgarien (EM-Quali: England - Bulgarien ab 18 Uhr im LIVETICKER), der Weltmeister ist anschließend gegen Albanien gefordert (EM-Quali: Frankreich -Albanien ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Portugal hat ein schweres Auswärtsspiel in Serbien (EM-Quali: Serbien - Portugal ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

- Basketball-WM: Deutschland trifft auf Senegal

Nach der Vorrunde trifft Deutschland bei der Basketball-WM in China im ersten Spiel der Platzierungsrunde auf Senegal. Für das DBB-Team geht es noch um die Olympia-Qualifikation. (Basketball-WM: Deutschland - Senegal ab 14 Uhr im LIVETICKER)

- Formel 1: Qualifying in Monza

Ferrari hofft auf den ersten Heimsieg seit 2010, Sebastian Vettel will gegen Charles Leclerc zurückschlagen. Und dann hat auch Mercedes noch ein Wort mitzureden in Monta. Im Qualifying wollen die beiden Topteams die Pole Position erobern. (Formel 1: Qualifying in Monza ab 14 Uhr im LIVETICKER)

- US Open: Williams fordert Andreescu

Serena Williams peilt einen Rekord an: Gewinnt die US-Amerikanerin das Finale in New York, ist sie alleinige Rekord-Grand-Slam-Siegerin. Gegnerin in Flushing Meadows ist die Kanadierin Bianca Andreescu. (US Open: Finale Serena Williams - Bianca Andreescu ab 22 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- Volleyball-EM: Die Halbfinals

Nach dem unglücklichen Aus der deutschen Volleyballerinnen stehen bei der EM die Halbfinals an. Zunächst trifft Topfavorit Italien auf Serbien (Halbfinale: Serbien - Italien ab 15.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM), anschließend ist Deutschland-Bezwinger Polen gegen die Türkei gefordert (Halbfinale: Türkei - Polen ab 18.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

- CHL: München will Niederlage wettmachen

Nach der ersten Niederlage in der CHL will der EHC Red Bull München Wiedergutmachung. Bei HC Ambri-Piotta aus der Schweiz ist der deutsche Vizemeister klarer Favorit. (CHL, 4. Spieltag: HC Ambri-Piotta - EHC Red Bull München ab 20.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM). Außerdem gibt es die Spiele HC05 Banska Bystrica - Färjestad Karlstad ab 14.10 Uhr und SC Bern - Kärpät Oulo ab 16.55 Uhr LIVE im STREAM.

Mario Götze und sein BVB schlagen im Retterspiel Cottbus mit 5:0 und überzeugen dabei vor allem in Hälfte zwei. Götze ist mit einem Zuckerpass beteiligt.