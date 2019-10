Borussia Dortmund peilt am 2. Spieltag der laufenden Champions League Saison seinen ersten Sieg an. Verzichten muss der BVB bei Slavia Prag allerdings auf Offensivspieler Paco Alcácer.

Beim Turnier in Peking findet Andy Murray immer mehr zu alter Stärke zurück und zieht ins Viertelfinale ein. Außerdem hat Stefan Kuntz seinen Kader für die anstehenden U21-Länderspiele nominiert.

Am Abend ist neben Dortmund auch RB Leipzig in der Champions League im Einsatz. Nach ihrem Auftaktsieg bei Benfica Lissabon empfangen die Sachsen den französischen Vertreter Olympique Lyon in der heimischen Red Bull Arena.

Das ist passiert

- Leichtathletik-WM: Weltmeister wehrt sich gegen schwere Vorwürfe

800-Meter-Weltmeister Donovan Brazier trainiert beim Nike Oregon Project und wehrt sich nach der Sperre für Alberto Salazar gegen die Vorwürfe. (Zum Bericht)

-Leichtathletik-WM: Klosterhalfen muss zum Rapport

Konstanze Klosterhalfen gerät nach der Suspendierung von Trainer Alberto Salazar unter Druck. Der DLV drängt auf ein Gespräch mit der Mittelstrecklerin. (Zum Bericht)

- Int. Fussball: Tedesco vor neuem Engagement

Nach seinem Rauswurf im März 2017 beim FC Schalke winkt Domenico Tedesco ein neuer Job. Der 34-Jährigen könnte es ins Ausland ziehen. (Zum Bericht)

- Int. Fussball: ManCity-Star droht lange Sperre

Bernardo Silva erlaubt sich auf Twitter einen Spaß mit Freund und Mitspieler Benjamin Mendy. Die FA erhebt Anklage - nun droht dem Profi eine lange Sperre. (Zum Bericht)

- DFB U-21: Stefan Kuntz nominiert Aufgebot

Stefan Kuntz hat seinen Kader für die beiden Länderspiele der U21 gegen Spanien und Bosnien-Herzegowina bekannt gegeben. Ein Hamburger ist neu im Aufgebot der DFB-Junioren. (Zum Bericht)

- Dortmund und Leipzig patzen in Youth League

In der UEFA Youth League kassiert Borussia Dortmund die erste Niederlage. Auch RB Leipzig muss ein klare Niederlage einstecken. (Zum Bericht)

- Tennis: Murray setzt Höhenflug fort

Andy Murray findet immer mehr zurück zu alter Stärke. Der Schotte besiegte in Peking Cameron Norrie und zieht erstmals seit über einem Jahr in ein ATP-Viertelfinale ein. (Zum Bericht)

- Tennis: Görges trennt sich von Trainer

Julia Görges plant für das kommenden Tennis-Jahr einen kompletten Neuanfang. Dafür trennt sich die 30-Jährige von ihrem Trainer und Physiotherapeuten. (Zum Bericht)

- NHL: Bergmann steht im Sharks-Kader

Mit Lean Bergmann steht der achte deutsche Spieler in der anstehenden Saison in einem NHL-Kader. Der 20-Jährige überzeugt im Trainingscamp der Sharks. (Zum Bericht)

- DTM: Rückkehr nach Russland 2020

Das Rätsel um das letzte noch offene Rennen für die kommende DTM-Saison ist wohl gelüftet. Die Serie wird erneut in Russland Station machen. (Zum Bericht)

- Rugby-WM: Neuseeland feiert Kantersieg

Bei der Rugby-WM in Japan zerlegt Neuseeland den Außenseiter aus Kanada in seine Bestandteile. Den Kanadiern gelingt nicht ein einziger Punkt. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Champions League: BVB in Prag gefordert

Borussia Dortmund hofft nach den Rückschlägen der vergangenen Wochen auf einen befreienden Sieg. Bei Slavia Prag ist der BVB klarer Favorit, muss allerdings auf Stürmer Paco Alcácer verzichten. (Champions League: Slavia Prag - Borussia Dortmund ab 18.55 Uhr im LIVETICKER)

- Champions League: Leipzig will zweiten Sieg

Drei Punkte hat RB Leipzig in dieser Königsklassen-Saison schon gesammelt, gegen Olympique Lyon sollen die Weichen für den Achtelfinal-Einzug gelegt werden. Voraussetzung dafür ist allerdings ein Sieg gegen den französischen Topklub. (Champions League: RB Leipzig - Olympique Lyon ab 21 Uhr im LIVETICKER)

- Champions League: Liverpool und Barca gefordert

Der FC Liverpool steht gegen Salzburg nach der Auftakt-Niederlage in Neapel schon unter Druck (Champions League: FC Liverpool - FC Barcelona ab 21 Uhr im LIVETICKER). Auch der FC Barcelona wartet noch auf den ersten Sieg, nach dem 0:0 in Dortmund geht es nun gegen Inter Mailand. (Champions League: FC Barcelona - Inter Mailand ab 21 Uhr im LIVETICKER)

- Leichtathletik-WM: Weitere Entscheidungen stehen an

Bei der Leichtathletik-WM in Doha steigen die Finals im Hammerwurf (Männer), den 110 Meter Hürden (Männer) und den 200 Metern der Frauen. Auch im Zehnkampf beginnt die Entscheidung. (Die Leichtathletik-WM im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- Fantalk

Der "Fantalk" - hier sind die Fans ab 19.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 auf Sendung

Das Video-Schmankerl des Tages

Julian Nagelsmann mit kuroser Bettgeschichte: "Rufe Spielernamen im Schlaf"