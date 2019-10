Einen Tag nach der bitteren Nachricht des Kreuzbandrisses bei Niklas Süle erklärt Uli Hoeneß auch die EM 2020 für den Innenverteidiger gelaufen.

Zugleich bezieht der Bayern-Präsident zur jüngsten Ergebniskrise der Münchner Stellung und findet auch in der Debatte um Thomas Müller deutliche Worte. Tainer Niko Kovac äußert sich auf der Pressekonferenz der Bayern vor dem Spiel in der Champions League bei Olympiakos Piräus auch zu Müller und der Forderung von Hoeneß, im defensiven Mittelfeld auf Javi Martínez zu setzen.

Der DFB nimmt derweil die Ermittlungen gegen Holger Badstuber auf, Andy Murray wird nach seinem Turniersieg in Antwerpen in den britischen Davis-Cup-Kader berufen.

Am Abend empfängt Arminia Bielefeld den Hamburger SV zum Topspiel in der 2. Bundesliga, in der Regionalliga Bayern ist Türkgücü München zu Gast beim 1. FC Schweinfurt 05.

Das ist passiert

- Kovac reagiert auf Hoeneß-Forderung

Um Bayerns Defensive zu stabilisieren, will Uli Hoeneß dauerhaft den Einsatz von Javi Martínez. Niko Kovac reagiert auf die Aussagen. (Zum Bericht)

- Schaf zurück auf der Trainerbank

Thomas Schaaf kehrt auf die Trainerbank zurück. Der 58-Jährige hilft als Co-Trainer der U23 von Werder Bremen in der Regionalliga aus und wird auf unbestimmte Zeit Assistent von Konrad Fünfstück (39), nachdem sich der bisherige Co-Trainer Björn Dreyer die Achillessehne gerissen hat. (Zum Bericht)

- Süle kann EM wohl vergessen

Joachim Löw muss bei der Fußball-EM 2020 aller Voraussicht nach auf seinen verletzten Abwehrchef Niklas Süle verzichten. Das zumindest behauptet Uli Hoeneß. "Das ist natürlich eine totale Katastrophe. Das ist eine der schwierigsten Verletzungen, die man haben kann", sagte der Präsident von Bayern München am Montag vor dem Abflug des Rekordmeisters zum Champions-League-Spiel bei Olympiakos Piräus. (Zum Bericht)

- Ackermann in China erneut Zweiter

Der deutsche Top-Sprinter Pascal Ackermann (Kandel/Bora-hansgrohe) hat auf der vorletzten Etappe der Tour of Guangxi in China zum dritten Mal den zweiten Rang belegt. Einen Tag nach dem Verlust seiner Gesamtführung musste sich der Pfälzer nach 212,5 km in Guilin nur dem Kolumbianer Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) geschlagen geben. (Zum Bericht)

- Hoeneß sieht Bayern nicht in der Krise

Trotz nur einem Punkt aus den beiden letzten Ligaspielen gegen die TSG Hoffenheim und den FC Augsburg sieht Uli Hoeneß den FC Bayern nicht in der Krise. "Wir sind einen Punkt hinter dem Ersten. Wollen Sie uns eine Krise einreden? Bis auf die Torausbeute bin ich mit allem zufrieden. Würden wir aus unseren Chancen mehr Tore machen, hättet ihr nichts mehr zu schreiben", sagte er im Gespräch mit SPORT1. (Zum Bericht)

- DFB nimmt Ermittlungen gegen Badstuber auf

Holger Badstuber droht nach seinem Platzverweis und der darauffolgenden Schiedsrichter-Beleidigung im Zweitligaspiel des VfB Stuttgart gegen Holstein Kiel eine längere Sperre. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bestätigte, hat der DFB-Kontrollausschuss ein Ermittlungsverfahren gegen den Ex-Nationalspieler eingeleitet. (Zum Bericht)

- Murray auch beim Davis Cup dabei

Andy Murray wird nach seinem Turniersieg in Antwerpen erstmals seit 2016 wieder für Großbritannien im Davis Cup antreten. Der 32 Jahre alte Schotte hatte am Sonntag im Finale Stan Wawrinka bezwungen und damit seinen ersten Triumph seit der Hüft-OP im Januar gefeiert. Neben Murray nominierte Kapitän Leon Smith auch Andy Murrays Bruder Jamie sowie Dan Evans und Neal Skupski. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Tennis: Schwere Aufgabe für Gojowczyk

Durch zwei Siege in der Qualifikation spielte sich Peter Gojowczyk beim ATP-Turnier in Basel in das Hauptfeld. In der 1. Runde trifft der deutsche auf den an Position eins gesetzten Lokalmatadoren Roger Federer (Tennis, Basel: Peter Gojowczyk - Roger Federer ab 19 Uhr im LIVETICKER).

- 2. Bundesliga: HSV zum Gipfeltreffen in Bielefeld

Zum Abschluss des 10. Spieltags kommt es auf der Bielefelder Alm zum Topspiel zwischen der Arminia und dem Hamburger SV (2. Bundesliga: Arminia Bielefeld - Hamburger SV ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Nach der Niederlage des VfB Stuttgart zu Hause haben beide Mannschaften die Chance auf die Tabellenführung. Dem HSV würde ein Remis zur Verteidigung der Tabellenspitze reichen, die Ostwestfalen wären mit einem Sieg die neue Nummer 1 in der Zweiten Liga.

- Premier League: FC Arsenal auswärts gefordert

Der FC Arsenal ist in der Premier League inzwischen seit sieben Spiele ohne Niederlage. Mit einem Sieg bei Sheffield United (Premier League: Sheffield United - FC Arsenal ab 21 Uhr im LIVETICKER) können die "Gunners" auf Tabellenplatz drei vorrücken.

Das müssen Sie heute sehen

- Fußball live, Regionalliga: 1. FC Schweinfurt 05 - Türkgücü München

Am 16. Spieltag der Regionalliga Bayern empfängt der 1. FC Schweinfurt 05, ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM, Auftsteiger Türkgücü München zum Topspiel. Türkgücü schaffte in der vergangenen Saison den direkten Durchmarsch von der Bayernliga in die Regionalliga und will nun auch dort oben mitspielen. das gelang bisher vorzüglich, führt der Aufsteiger nach dem 15. Spieltag doch die Tabelle an - drei Punkte vor Schweinfurt.

Das Video Schmankerl des Tages

Hasan Salihamidzic reagiert auf die Kritik von Friedhelm Funkel -

Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic reagiert besonnen auf die Kritik von Fortuna-Coach Friedhelm Funkel, obgleich er weiß was der FC Bayern in Zukunft zu verbessern hat.