Nach Marco Reus muss nun auch Kai Havertz kurzfristig für die beiden letzten Länderspiele in der EM-Qualifikation absagen.

Michael Cuisance sorgt beim FC Bayern II für Aufregung.

Am Abend greift Titelverteidiger Alexander Zverev bei den ATP Finals ins Geschehen ein.

Das ist passiert

- Cuisance fliegt aus FCB-Startelf

Im Drittliga-Spiel von Bayerns zweiter Mannschaft gegen Magdeburg sollte Michael Cuisance Spielpraxis sammeln. Doch es kam anders. (Zum Bericht)

- Havertz fällt für Länderspiele aus

Bundestrainer Joachim Löw muss in den letzten Spielen mit der deutschen Nationalmannschaft auf Kai Havertz verzichten. Eine Verletzung stoppt den Bayer-Star. (Zum Bericht)

- Ter Stegen verärgert Barca-Coach

Marc-André ter Stegen kritisiert einen Auftritt des FC Barcelona und fängt sich damit einen Rüffel seines Trainers ein. Der Torwart verteidigt jedoch seine Kritik. (Zum Bericht)

- Auftaktsieg für deutsches Duo

Kevin Krawietz und Andreas Mies setzen bei ihrer Premiere bei den ATP-Finals gleich ein Zeichen. Das Duo aus Deutschland fährt einen ersten Sieg ein. (Zum Bericht)

- Mercedes ohne Wolff nach Brasilien

Toto Wolff wird zum ersten Mal seit vielen Jahren bei einem Formel-1-Rennen fehlen. Der Mercedes-Chef widmet sich lieber anderen Themen. (Zum Bericht)

- Wehen legt Protest ein

Nach dem Skandal-Spiel in Dresden will Wehen Wiesbaden die Spielwertung nicht anerkennen. Das Sportgericht des DFB fordert nun mehr Details an. (Zum Bericht)

- Heikle Trainersuche in Köln

Nach der Entlassung von Trainer Achim Beierlorzer läuft die Trainersuche beim 1. FC Köln auf Hochtouren. Eine schnelle Lösung soll her, will man die Länderspielpause gut nutzen. (Zum Bericht)

- Herrlich offenbar in Mainz gehandelt

Der FSV Mainz 05 greift bei der Suche nach einem Trainer diesmal nicht auf eine interne Lösung zurück. Heiko Herrlich soll Favorit auf den Job sein. (Zum Bericht)

- Auszeichnung für Kaul und Wellbrock

Niklas Kaul und Florian Wellbrock werden für ihre besonderen Leistungen bei den Weltmeisterschaften im Sommer mit einem besonderen Preis bedacht. (Zum Bericht)

- Schumacher rührt mit Dankesrede

Mick Schumacher wird auf dem Sportpresseball mit einem besonderen Preis bedacht. Der Sohn von Michael Schumacher rührt mit seiner Dankesrede die anwesenden Gäste. (Zum Bericht)

- München unterstützt DEB-Vorstoß

Der Vizemeister spricht sich offenbar für eine Reduzierung der Importspieler in der DEL aus - wie schon zuvor der Deutsche Eishockey-Bund. (Zum Bericht)

- Rugby-Weltmeister feiern an historischer Stätte

Südafrikas Rugby-Helden beenden ihren Feier-Marathon nach dem Titelgewinn bei der Weltmeisterschaft in Japan an historischer Stätte. (Zum Bericht)

- Pesic berichtet von Zoff mit Hoeneß

Marko Pesic berichtet von einem heftigen Streit mit Uli Hoeneß. Für das Ende einer mehrwöchigen Funkstille sorgt dann der Präsident. (Zum Bericht)

- Ronaldo verlässt Stadion vorzeitig

Beim knappen Erfolg von Juventus gegen Milan verlässt Cristiano Ronaldo das Stadion vor Spielende. Trainer Maurizio Sarri ist dem Superstar trotzdem "dankbar". (Zum Bericht)

- Tedesco lehnte Bundesliga-Job ab

Im März wird Domenico Tedesco nach schwacher Saison als Schalke-Trainer entlassen. Eine Rückkehr in die Bundesliga wäre durchaus möglich gewesen. (Zum Bericht)

- Haaland brilliert erneut für Salzburg

Erling Braut Haaland schießt Red Bull Salzburg im Alleingang zum Sieg gegen den Wolfsberger AC. Das Supertalent baut sein beeindruckende Tor-Statistik weiter aus. (Zum Bericht)

- Greek Freak dreht nach Ausraster auf

Beim Spiel zwischen OKC und den Milwaukee Bucks zerstört der Greek Freak in der Halbzeit ein Logo. Eine Gala-Vorstellung von Dennis Schröder reicht OKC nicht. (Zum Bericht)

- Klopps Liverpool mit Statement-Sieg gegen Manchester City

Der FC Liverpool setzt ein Ausrufezeichen in der Premier League. Durch einen verdienten Sieg über ManCity bauen die Reds den Vorsprung weiter aus. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- ATP Finals: Zverev greift ein.

Beim Turnier der besten acht Tennisspieler des Jahres in London trifft Alexander Zverev zum Auftakt auf Rafael Nadal (Tennis, ATP Finals: Alexander Zverev - Rafael Nadal ab 21 Uhr im LIVETICKER). Außerdem trifft Daniil Medvedev auf Stefanos Tsitsipas (Tennis, ATP Finals: Stefanos Tsitsipas - Daniil Medvedev ab 15 Uhr im LIVETICKER)

- 2. Liga: KSC empfängt Aue

Zum Abschluss des 13. Spieltages in der zweiten Bundesliga empfängt der Karlsruher SC Erzgebirge Aue (2. Bundesliga: Karlsruher SC - Erzgebirge Aue ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Können die Badener einen Befreiungsschlag landen?

Das Video-Schmankerl

Beim Erfolg über Milan wurde Cristiano Ronaldo so früh ausgewechselt wie nie im Juve-Trikot. Matchwinner wurde Ronaldos Ersatzmann, Paulo Dybala.