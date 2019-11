SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Das ist passiert:

- Fix! Mourinho als Pocchettino-Nachfolger zu Tottenham

Nach der Entlassung von Mauricio Pochettino holt Tottenham Hotspur José Mourinho. Am Morgen verkündet der Klub den neuen Trainer. (Zum Bericht)

- LeBron erreicht einzigartige Marke und überstrahlt Schröder

Dennis Schröder glänzt gegen die Los Angeles Lakers, aber die Superstars LeBron James und Anthony Davis übertrumpfen ihn. "King James" schafft Historisches.(Zum Bericht)

- Holpriges Anthony-Comeback

Carmelo Anthony zeigt beim Debüt für die Portland Trail Blazers eine wacklige Leistung und offenbart altbekannte Schwächen. Vor allem eine Statistik ist brutal.(Zum Bericht)

- Deutschland holt Gruppensieg gegen Nordirland

Trotz eines Rückstands schlägt die deutsche Nationalmannschaft Nordirland und beendet die EM-Qualifikation als Gruppensieger. Serge Gnabry trifft dreimal. (Zum Bericht)

- Ramsey schießt Wales zur EM - Belgien mit Schützenfest

Wales qualifiziert sich durch den Sieg gegen Ungarn für die EM 2020, Aaron Ramsey trifft doppelt. Russland, Belgien und die Niederlande feiern Kantersiege. (Zum Bericht)

- Lo und Barthel führen Bayern zu historischem Sieg

Angeführt von Mado Lo und Danilo Barthel findet der FC Bayern in der EuroLeague zurück in die Spur. Gegen Olympiakos Piräus gibt es einen knappen Sieg. (Zum Bericht)

- Mannheim und Augsburger scheiden aus CHL aus

Für die Adler ist das Abenteuer CHL beendet. Im Achtelfinale scheitert Mannheim an Mountfield HK. Auch die Augsburger Panther scheiden nach einem Krimi aus. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Tennis, Davis Cup: Deutschland gegen Argentinien

Deutschland greift ins Finalturnier des Davis Cups ein. Das DTB-Team, das ohne Alexander Zverev antritt, muss zum Auftakt des Turniers in Madrid gegen Argentinien antreten. (Tennis, Davis Cup: Deutschland - Argentinien, 11 Uhr im LIVETICKER)

- Handball Champions League: Kiel gegen Zaporozhye

In der Handball-Champions-League will der THW Kiel seinen Spitzenplatz in der Gruppe B festigen. Gegner ist der HC Motor Zaporozhye. Die Ukrainer sind Letzter der Gruppe (Handball, Champions League: THW Kiel - HC Motor Zaporozhye, 19 Uhr im LIVETICKER)

- Handball, EHF-Cup: Rhein-Neckar Löwen - SKA Minsk

In der Qualifikationsrunde des EHF-Cups kämpfen die Rhein-Neckar Löwen gegen den SKA Minsk. Die Löwen gehen mit guter Ausgangsposition ins Rückspiel, das Hinspiel in Weißrussland wurde mit 32:28 gewonnen.

Das müssen Sie heute sehen

