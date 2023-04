Champions League: ManCity gegen FC Bayern bricht Rekord auf Amazon Prime

Der Streaming-Dienst veröffentlichte in einer Pressemitteilung, dass der Live-Streaming-Rekord in Deutschland geknackt wurde. Laut eigenen Angaben sahen „mehr als vier Millionen Haushalte“ die 0:3-Niederlage des FC Bayern .

Die vorherige Bestmarke wurde nicht preisgegeben, daher verwundert die plötzliche Transparenz des Streaming-Giganten. Geschäftsführer Alex Green äußerte sich sogar persönlich zum neuen Bestwert: „Es geht nichts über die Dramatik und Spannung der Spiele in der K.o.-Runde der UEFA Champions League. Wir sind sehr erfreut, dass so viele Fans für die Übertragung des Spiels bei uns eingeschaltet haben“, wird er in der Mitteilung zitiert.