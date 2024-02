Der tiefe Fall eines früheren Darts-Supertalents

Corey Cadby galt als eine der größten Hoffnungen, die der Darts-Sport je zu bieten hatte. Er sollte die immer mehr an Popularität gewinnende Sportart prägen, doch stattdessen überschlugen sich die Skandale und der „King“, so sein Beiname, gerät allmählich in Vergessenheit.

Dabei begann die Karriere des mittlerweile 28 Jahre alten Australiers fast so vielversprechend wie die von Wunderkind Luke Littler. In jüngster Zeit aber reiht sich bei Cadby ein Skandal an den nächsten. Ein Comeback auf die große Bühne des Dart-Sports scheint in weiter Ferne zu liegen.