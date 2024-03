Arroganz? Darts-Sensation Littler zwischen Erfolg und Kritik

Die Begeisterung für Littler kommt nicht überraschend: Nach seinem fulminanten Durchmarsch bis ins WM-Finale avancierte der Überflieger in Bahrain zum jüngsten Sieger eines TV-Turniers , obendrein gelang ihm ein geschichtsträchtiger 9-Darter.

Längst spielt Littler im Konzert der Großen mit. Allerdings bekam der WM-Zweite am vergangenen Wochenende auch Gegenwind in Form eines Arroganz-Vorwurfes.

Darts: Pietreczko legt sich mit Littler an

Nach seinem 7:3-Sieg im Halbfinale bei der Belgian Darts Open geriet das aufstrebende Talent mit dem deutschen Starter Ricardo Pietreczko in einen Disput .

Beim Shakehands redete „Pikachu“ vehement auf Littler ein. Dieser zeigte sich verwundert, verstand die Welt nicht mehr und gestikulierte. Dabei deutete er an, dass Pietreczko besser abhauen solle.

Als der 29-Jährige dann angesäuert die Bühne verließ, deutete Littler noch einen Ellbogencheck an. Danach brüllte der Engländer in Richtung Publikum und ließ Dampf ab.

Zoff kann Littler-Triumph nicht verhindern

Später legte Pietreczko auf Instagram mit einem Arroganz-Vorwurf nach. „Also ich hab ihn ja sehr geschätzt, dass man in so einem Alter so ein Spiel spielen kann. Aber ich hoffe, die Arroganz bestraft ihn“, schrieb der Deutsche.