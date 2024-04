Auf den Spuren von Bellingham: Darts-Wunderkind Luke Littler feiert nächsten großen Erfolg

Darts-Wunderkind Luke Littler hat erneut einen großen Erfolg gefeiert - dieses Mal allerdings nicht an der Dartsscheibe. Der 17-Jährige wurde in die „30 under 30 Europe Class of 2024″ des weltweit bekannten Wirtschaftsmagazins Forbes aufgenommen. Die Liste würdigt die 30 größten Stars unter 30 Jahren aus ganz Europa, die in ihrem jeweiligen Schaffensbereich neue Maßstäbe setzen oder diese neu definieren.