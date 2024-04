Darts: Sieg in Birmingham! Van Gerwen bricht Littler-Serie in der Premier League

Michael van Gerwen triumphiert am elften Spieltag der Premier League in Birmingham. Im Finale schlägt er Luke Littler mit 6:3 und beendet durch den Erfolg auch die Siegesserie von „The Nuke“ der zuvor an Spieltag neun und zehn gesiegt hatte.

Das viel erwartete Duell zwischen den beiden Top-Spielen enttäuschte über weite Strecken enorm. Gerade im Scoring fanden beide Spieler so gar nicht zu ihrem Spiel. Van Gerwen spielte nur einen 90,38er Average und übertraf damit einen schwachen Littler (88,12er Average) sogar noch. Erst in den letzten Legs zog van Gerwen dann zumindest etwas an und sicherte sich durch den kurzen Zwischenspurt seinen vierten Turniersieg in dieser Saison.

Van Gerwen bleibt durch den Erfolg in dieser Saison auch in seinem vierten Finale ungeschlagen und klettert durch den Tagessieg mit nun 22 Punkte in der Tabelle an Nathan Aspinall (18 Punkte) vorbei auf den dritten Platz. Littler hält durch die erneute Final-Teilnahme mit nun 26 Punkten die Tabellenspitze. Zweiter ist Luke Humphries mit 24 Punkten.

Littler überragt im Halbfinale mit unglaublichem Scoring

Das Highlight des Abends lieferte Littler im Halbfinale mit einer wahnsinnigen Scoring-Show! Nachdem Weltmeister Luke Humphries zunächst mit 2:0 in Führung gegangen war, spielte Littler in den folgenden Legs wie von einem anderen Stern.

Mit einem Average von knapp 120 Punkten über die folgenden fünf Legs gewann „The Nuke“ fünf Legs in Folge und stellte auf 5:2. Dabei ließ Littler die Fans in Birmingham gleich zweimal aus dem Sattel gehen, als er erst sieben und dann sechs perfekte Darts spielte.

Humphries gab aber nicht auf und kämpfte sich anschließend ins Match zurück. Auch weil Littler zwei Match-Darts ausließ, stellte der Weltmeister doch noch auf 5:5 und erzwang ein Entscheidungs-Leg.

In diesem zeigte dann wieder Littler seine Extraklasse, warf seine fünfte 180 im Match und nutzte seien Dritten Match-Dart zum 6:5-Erfolg. „The Nuke“ spielte im Match einen überragenden Average von 107,23 Punkten und traf 46 Prozent seiner Doppel (6/13)

Eiskalter van Gerwen kocht Smith ab

Littlers Finalgegner van Gerwen rang im anderen Halbfinale Michael Smith mit 6:4 nieder. MvG konnte sich im Spiel gerade auf seine starke Doppelquote von 55 Prozent (6/11) verlassen.

Das Match startete auf durchschnittlichem Niveau. Beide Spieler fanden nur langsam ins Spiel und hatten gerade im Scoring Probleme. Und so blieb über die ersten sieben Legs alles in der Reihe, beide Spieler hielten ihren Anwurf und van Gerwen führte mit 4:3.

In der Schlussphase des Matches nahm die Partie dann aber nochmal Fahrt auf. Zunächst nutzte van Gerwen seine erste echte Chance zum Break und zur 5:3-Führung. Anschließend schlug Smith zurück, traf sein erstes High-Finish (107) und holte das Re-Break.

Doch MvG zeigte sich wenig beeindruckt, erspielte sich im zehnten Leg einen großen Vorsprung und nutzte seinen dritten Match-Dart zum verdienten Erfolg. Smith fand im gesamten Spiel nicht zu seinem gewohnten Niveau, spielte nur einen Average von 89,36 und traf nur 29 Prozent seiner Versuche auf das Doppel (4/14).

Wright unterliegt erneut im Viertelfinale

Peter Wright bekommt in der Premier League dagegen weiter nicht auf die Beine. Auch am elften Spieltag scheiterte „Snakebite“ wieder in der ersten Runde.

Dabei startete Wright bei der 4:6-Niederlage gegen Luke Humphries eigentlich sehr gut ins Match. Nachdem „Cool Hand Luke“ zunächst mit dem ersten Break des Spiels mit 1:0 in Führung ging, holte sich Wright vier Legs in Folge zur 4:1-Führung.

Gerade das Re-Break zum 1:1 war dabei äußerst spektakulär. Die 80-Restpunkte checkte Wright mit Tops-Tops. Gerade auf die Doppel machte „Snakebite“ zunächst einen guten Eindruck, spielte zusätzlich zum spektakulären Tops-Tops-Finish Leg vier mit einem 130er-Finish.

Doch anschließend steigerte sich Humphries und Wright verlor zunehmens den Faden. Zwar verpasste Humphries in Leg acht einen Neun-Darter knapp, als er nach sieben perfekten Darts die Tripple-17 verpasste, doch trotzdem glich er wenig später zum 4:4 aus.

Im neunten Leg hätte Wright trotzdem noch einmal zurückschlagen können, doch „Snakebite“ verpasste gleich drei Pfeile auf die Doppel-20. Humphries nutzte die Fehler eiskalt aus, holte sich das Leg und anschließend auch das Match mit 6:4.

Darts Premier League - der 11. Spieltag:

Peter Wright - Luke Humphries 4:6

Rob Cross - Luke Littler 5:6

Gerwyn Price - Micheal Smith 3:6

Michael van Gerwen - Nathan Aspinall 6:4

Halbfinals:

Luke Humphries - Luke Littler 5:6

Michael Smith - Michael van Gerwen 4:6

Finale: