Darts: Sorgt Schindler für eine Überraschung? Die Neo.bet European Darts Open in Leverkusen LIVE im TV und Stream

Die Darts-Welt zu Gast bei den NEO.bet European Darts Open in Leverkusen! Während die Fußball-EM bereits in vollem Gange ist, machen sich auch die Darts-Stars auf den Weg nach Deutschland.

Beim achten von insgesamten 13 European-Tour-Turnieren der Saison versammelt sich die Elite für das letzte Wochenende vor der Sommerpause auf der European Tour - und nur eine Woche vor der Team-WM, dem World Cup of Darts.

So werden bereits am Auftakt-Freitag fünf von ihnen in das Geschehen eingreifen. Das namhafteste Duell ist dabei unbestritten das des „German Giant“, Gabriel Clemens, gegen den Leverkusener Vorjahresfinalisten Dirk van Duijvenbode.