Darts: Super-Talent Beau Greaves schreibt weiter Geschichte!

Auf ihrem Weg zum Premieren-Titel gab Greaves in sieben Spielen nur fünf Legs ab – und ließ ihrer männlichen Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance. Alleine vier Mal spielte Greaves einen Average jenseits der 100-Punkte-Marke.

PDC: Greaves sichert sich historischen Titel

In rasanter Zeit und mit einem über acht Punkte besseren Average vermöbelte Greaves den gebürtigen Mainzer mit 5:0. Als dann im Finale auch noch Daniel Perry weit unter seinen Möglichkeiten blieb, war der Erfolg für Greaves gesichert.

5:1 siegte sie im Finale, sicherte sich 2.500 Pfund Preisgeld und einen historischen Tagessieg. Zuvor hatte Greaves bereits einige große Erfolge in reinen Frauen-Wettbewerben einfahren können, darunter 23 Titel auf der Women‘s Series sowie den Gewinn des Women‘s World Matchplay.

Mit 18 Jahren trug sie sich zudem als jüngste WDF-Weltmeisterin in die Geschichtsbücher ein – und sorgte später für Aufruhr angesichts ihrer Entscheidung, trotz Qualifikation nicht an der PDC-WM im legendären „Ally Pally“ in London teilnehmen zu wollen.