Deutsches Darts-Debakel und zwei Neun-Darter in Hildesheim

Die Players Championship 11 auf deutschem Boden sollen ein gutes Pflaster sein - und werden doch für Martin Schindler, Gabriel Clemens und Co. zum Desaster. Die Fans dürfen sich aber direkt in der ersten Runde über zwei Neun-Darter freuen.

Die Players Championship 11 auf deutschem Boden sollen ein gutes Pflaster sein - und werden doch für Martin Schindler, Gabriel Clemens und Co. zum Desaster. Die Fans dürfen sich aber direkt in der ersten Runde über zwei Neun-Darter freuen.

Zwölf deutsche Teilnehmer sind am Dienstag bei den Players Championship 11 angetreten, der heimische Boden in Hildesheim sollte ein gutes Pflaster sein. Doch schon am Nachmittag die Gewissheit: Kein Einziger (!) erreichte auch nur das Sechzehntelfinale.

Zwar kratzten einige Stars, darunter Martin Schindler mit dem 5:6 gegen Martijn Dragt, am Weiterkommen, doch konnte keiner von ihnen das desaströse Ergebnis abwenden. Spätestens in Runde zwei war für alle Schluss.

Clemens und Schindler scheitern früh

So gewann „Barney“ 6:5, spielte dabei nicht einmal einen 90er-Average. Auch der in der Pro Tour Order of Merit an 16 gesetzte Luke Woodhouse schickte den „Kölsche Jung“, Flo Hempel, mit 6:4 nach Hause.