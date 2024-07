Darts: WM-Teilnahme naht! Deutschem Talent gelingt nächster Erfolg

Niko Springer gewinnt das 20. Turnier der Development Tour und macht einen großen Schritt in Richtung Tourcard und Teilnahme an der Darts-WM.

Weiterer Erfolg für Darts-Talent Niko Springer! Der „Meenzer Bub“ gewann am Sonntag in Milton Keynes das 20. Turnier der Development Tour und machte einen großen Schritt gen Tourcard und Teilnahme an der PDC WM 2025.

Springer bezwang in einem deutschen Finale Leon Weber mit 5:3 und kletterte im Ranking der Development Tour Order of Merit auf den zweiten Rang. Rund 6.000 Pfund beträgt sein Vorsprung nun für den Tourcard-Gewinn, angesichts der verbleibenden vier Turniere dürfte diese dem 24-Jährigen kaum noch zu nehmen sein. Im Kampf um das WM-Ticket beträgt Springers Vorsprung rund 4.000 Pfund.

Springer dreht Finale

Am 12. und 13. Oktober finden wieder in Milton Keynes die letzten vier Development-Tour-Turniere statt, in denen Springer seine Position halten möchte. Der Niederländer Wessel Nijman führt die Rangliste unangefochten an, wird sich als Tourcard-Holder aber voraussichtlich über die Pro Tour der PDC für die WM qualifizieren.