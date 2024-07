World Matchplay: Darts bricht wegen EM mit eiserner Regel!

von SPORT1 11.07.2024 • 14:07 Uhr Das EM-Finale am Sonntag bestimmt das Geschehen in England. So werden beim World Matchplay nicht nur die TV-Zeiten geändert und die Halle umfunktioniert - sondern auch wird mit einer Regel für Fans gebrochen.

Man könnte meinen, das World Matchplay, das älteste Turnier auf der aktuellen Darts-Tour und nach der WM sicher am prestigeträchtigsten, steht in seinem Glanze für sich. Nicht aber, wenn die englische Fußball-Nationalmannschaft das Finale der Europameisterschaft in Deutschland erreicht!

Dann ist plötzlich alles anders: Regelungen werden aufgeweicht, Zeiten verschoben, und und und. So hätte die Abendsession des am Samstag startenden Major-Turnieres wie üblich erst gegen 20.30 Uhr begonnen, wurde nun aber am Sonntag auf 17.30 Uhr vorverlegt. Ziel ist es, die vier Erstrundenpartien vor dem Anpfiff des EM-Endspiels um 21 Uhr (im Liveticker) über die Bühne zu bekommen.

EM-Finale: PDC verkündet Änderungen - auch Schindler betroffen

„Da die englische Fußballmannschaft das Finale der UEFA Euro 2024 erreicht hat, möchten wir allen die Möglichkeit geben, sie zu unterstützen. Deshalb haben wir beschlossen, die Zeiten für beide Sessions am Sonntag, den 14. Juli, beim Betfred World Matchplay vorzuverlegen, damit die Fans die spannende Action genießen können“, ließ die PDC in einem eigens publizierten Statement verlauten.

Auch die Mittagssession wird demnach in die früheren Mittagsstunden verlegt, beginnt so bereits um 13 Uhr. Betroffen davon sind unter anderem Ex-Weltmeister Rob Cross, Kultspieler Stephen Bunting – und auch die deutsche Nummer eins, Martin Schindler. Der Strausberger trifft in der dritten Partie der Mittagssession am Sonntag auf Belgiens Top-Spieler Dimitri van den Bergh.

Die Änderungen aber betreffen selbstredend nicht nur die Spieler, wie Joe Cullen, der gemeinsam mit Chris Dobey und Ryan Meikle eine Reise zum EM-Gruppenspiel Englands gegen Slowenien (0:0) nach Köln unternommen hatte, sondern auch die Fans. Der Dartsverband hat für das feierlustige Publikum zwei Angebote im Petto. So bleiben die Winter Gardens in Blackpool, in deren ehrwürdigem Empress Ballroom das Darts-Turnier ausgetragen wird, auch während des EM-Finals geöffnet.

Darts-Verband bricht mit Fan-Regelung zu Fußballtrikots

„Im Anschluss an die Evening Session wird das Endspiel der UEFA Euro 2024 live auf den Großbildschirmen in der Arena übertragen, so dass die Fans die englische Mannschaft von ihren Plätzen aus unterstützen können, ohne den Veranstaltungsort verlassen zu müssen. Außerdem bleiben die Gastronomiebetriebe der Winter Gardens während des Fußballspiels geöffnet“, vermeldete der Darts-Verband.

Zudem wird eine bestehende Regel für die Fans aufgeweicht. Üblicherweise ist es nämlich strengstens untersagt zu PDC-Veranstaltungen in Trikots oder mit Schals bestimmter Fußballvereine oder -nationen zu erscheinen, um mögliches Konfliktpotential zu minimieren.

Da aber in Blackpool zum Großteil englisches Publikum erwartet wird, der Anlass entsprechend gegeben ist, dürfen die Darts-Stars nun auch in Nationaltrikots unterstützt werden.

Die Darts-Stars Joe Cullen, Chris Dobey und Ryan Meikle beim EM-Gruppenspiel Englands gegen Slowenien