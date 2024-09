Darts: Littler düpiert Humphries - Zwei Profis begeistern mit Neun-Darter

Luke Littler bleibt weiter das Maß aller Dinge der Darts -Szene. Der 17-Jährige überzeugte zwei Tage nach seinem Triumph beim World Series of Darts Finals in Amsterdam auch bei der Players Championship 20 und sicherte sich seinen neunten PDC-Titel der Saison.

In Milton Keynes bezwang der Youngster Stephen Bunting im Finale knapp mit 8:7. Zunächst sah es nach einem ungefährdeten Sieg für Littler aus, da er die ersten drei Legs gewann. Nach dem ersten Leggewinn von Bunting zog der Shootingstar sogar auf 5:1 davon.

Doch sein Gegner gab nicht auf und sicherte sich fünf der folgenden sechs Legs. Mit einem 14-Darter erzwang Bunting den Decider, in dem Littler nach Anwurf triumphierte.

Littler fertigt Humphries ab

Das Endspiel hatte Littler mit einem souveränen 7:2-Erfolg gegen den an Nummer-eins gesetzten Dave Chisnall erreicht. Zuvor setzte sich der 17-Jährige im Viertelfinale mit 6:2 gegen Weltmeister Luke Humphries durch.

Dabei zeigte sich Littler gerade in den entscheidenden Phasen des Matches einfach abgezockter. Denn im reinen Scoring spielten die beiden Top-Stars eigentlich auf Augenhöhe. Humphries erzielte mit einem Average von 101,5 Punkten im Vergleich zu Littler (101,1) sogar die minimal besseren Aufnahmen.

Gerade auf die Doppel zeigte der Sieger der World Series of Darts Finals seine ganze Klasse. Littler traf überragende 60 Prozent seiner Versuche (6/10) und schlug so Humphries verdient, der nur 33 Prozent seiner Doppel traf (2/6).

Littler knüpfte mit seinem Triumph bei der PDC Players Championship 20 an seine überragende Form vom Wochenende nahtlos an. In Amsterdam hatte er auf dem Weg zum Titel unter anderem Michael van Gerwen im Halbfinale und Michael Smith im Finale besiegt - beide deutlich mit 11:4.