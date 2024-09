Darts LIVE: Hungarian Darts Trophy heute im TV, Stream und Ticker - Fünf Deutsche hoffen auf Coup

Die PDC European Tour 2024 geht in die nächste Runde! Vom 20. bis 22. September fliegen die Pfeile auf der elften Etappe in Budapest. Insgesamt werden in diesem Jahr 13 Turniere auf der Tour ausgetragen.

So können Sie die Hungarian Darts Trophy heute LIVE verfolgen:

Darts: Fünf Deutsche hoffen auf Turnier-Coup

Bis zum Viertelfinale wird im Modus „Best-of-11-Legs“ gespielt, es braucht also sechs gewonnene Legs für den Sieg. In Halbfinale und Finale heißt es Best-of-13-, bzw. Best-of-15-Legs.

Als gesetzte Spieler greifen Schindler und Pietreczko erst in der zweiten Runde am Samstag offiziell in das Turnier ein. Am Sonntag folgen die restlichen Entscheidungen von der dritten Runde bis zum Finale.