Darts-EM: European Championship LIVE in TV, Stream & Ticker - Pietreczko im Viertelfinale!

SPORT1 27.10.2024 • 07:00 Uhr Die European Darts Championship 2024 findet vom 24. bis 27. Oktober in Dortmund statt. Ricardo Pietreczko steht im Viertelfinale. SPORT1 überträgt die Darts-EM live im Free-TV und im Livestream.

In Dortmund geht das nächste Major-Turnier der PDC Tour in die heiße Phase! Am Sonntag steht bei der European Darts Championship 2024 die Entscheidung an. Als einziger verbliebender Deutscher steht Ricardo Pietreczko unter den letzten Acht.

SPORT1 überträgt die European Darts Championship am Sonntag ab 13 Uhr im kostenlosen Stream, die Abendsession ist live ab 19 Uhr im TV zu sehen.

Die European Darts Championship heute LIVE im TV, Stream & Liveticker

TV: SPORT1

Im letzten Viertelfinale trifft „Pikachu“ am Sonntag auf den Niederländer Danny Noppert. In einem möglichen Halbfinale, das wie das Endspiel ebenfalls am Sonntag ausgetragen wird, könnte Weltmeister Luke Humphries auf den letzten verbliebenen deutschen Starter warten.

Schon jetzt ist es für Pietreczko, der bei seinem WM-Debüt in diesem Jahr bis in die dritte Runde vorgedrungen war, das beste EM-Ergebnis seiner Laufbahn. Noch nie stand er zuvor unter den besten Acht eines Major-Turniers.

Die beiden anderen deutschen Profis waren bereits am Donnerstag in der ersten Runde gescheitert. Martin Schindler, der als erster Spieler aus Deutschland bei einem Major an Position eins gesetzt war, verlor sein Auftaktduell gegen den Niederländer Dirk van Duijvenbode mit 3:6.

Gabriel Clemens kassierte eine deutliche 1:6-Niederlage gegen den niederländischen Topspieler Michael van Gerwen, der am Samstag im Achtelfinale überraschend deutlich dem schottischen Ex-Weltmeister Gary Anderson (4:10) unterlag.

Alle Matches am Sonntag im Überblick:

Uhrzeit Match 13.00 Uhr Dirk van Duijvenbode - Luke Woodhouse 14.00 Uhr Ritchie Edhouse - Gary Anderson 15.00 Uhr Luke Humphries - Jermaine Wattimena 16.00 Uhr Ricardo Pietreczko - Danny Noppert 19.00 Uhr HALBFINALE 1 20.15 Uhr HALBFINALE 2 21.45 Uhr FINALE

European Darts Championship: Humphries gilt als Topfavorit

Als Topfavorit geht der Weltranglistenerste Luke Humphries in das Turnier. Der Engländer stand in den vergangenen sechs Major-Finals und gewann sein Achtelfinale gegen Jonny Clayton deutlich mit 10:3.

Das Teilnehmerfeld in Dortmund besteht aus den Top-32 der European Tour Order of Merit. Dem Turniersieger winken 120.000 Pfund Prämie (umgerechnet rund 144.000 Euro). Gespielt wird die erste Runde im Modus „Best-of-11-Legs“. Im Achtel- und Viertelfinale gilt Best-of-19-Legs, im Halbfinale sowie Finale Best-of-21-Legs.

