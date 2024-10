Sorgen um Darts-Ikone Phil Taylor: Ärzte schreiten ein

SPORT1 01.10.2024 • 18:39 Uhr Darts-Ikone Phil Taylor wird einmal mehr von gesundheitlichen Problemen ausgebremst. Auf ärztlichen Rat hin verzichtet „The Power“ auf einen Start bei einem seiner letzten Turniere auf der Senioren-Tour.

Im November wird Darts-Ikone Phil Taylor seine Karriere bei den World Senior Darts Master in Sunderland endgültig beenden. Nun musste der 64-Jährige allerdings einen weiteren gesundheitlichen Rückschlag verkraften, weshalb er auf einen Start beim World Seniors Darts Tour Matchplay am kommenden Wochenende in York verzichtet. Dort sollte „The Power“ eigentlich sein vorletztes Turnier absolvieren, doch Ärzte rieten ihm von einem Auftritt ab.

„Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich bei einem so großen Event wie dem WSDT Seniors World Matchplay nicht dabei sein kann“, erklärte der 16-malige Weltmeister in einer Stellungnahme. „Ich habe in der Vorbereitung auf York nichts unversucht gelassen, aber nach einer Hüftoperation habe ich in den letzten Wochen Schmerzen gehabt und die Ärzte haben mir davon abgeraten, dieses Wochenende zu spielen.“

Stattdessen wird Taylor als Teil des Übertragungsteams des britischen Senders TNT Sports im Barbican anwesend sein. Sein Platz wird indes vom dreimaligen Lakeside-World-Championship-Finalisten Tony O‘Shea eingenommen. „Silverback“ trifft nun in der ersten Runde am Freitagabend auf Senioren-Weltmeister John Henderson.

Taylor hofft auf Masters-Teilnahme

Er werde nun „alles dafür tun, um am WSDT Seniors World Masters in Sunderland im November teilzunehmen“, kündigte ein enttäuschter Taylor an.

Zunächst freue sich die ehemalige Nummer eins der Darts-Welt aber auf die Rolle als TV-Kommentator. Dabei konnte sich Taylor einen lustig gemeinten Seitenhieb auf seine Konkurrenten nicht verkneifen: „Es verspricht, ein fantastisches Turnier zu werden, und einige Leute werden froh sein, dass ich nicht spiele, denn die Trainingseinheiten liefen sehr gut.“

Bereits seit mehr als sechs Jahren ist „The Power“ kein Darts-Profi mehr, auch den Epilog auf der Senioren-Tour wird er in diesem Jahr beenden. Dieser Entschluss sei auch „eine körperliche Entscheidung“, hatte er im Herbst 2023 verraten.