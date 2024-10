Vor Darts-Kracher: Ex-Weltmeister über Littler: "Wenn er explodiert..."

SPORT1 07.10.2024 • 14:04 Uhr Rob Cross steht beim World Grand Prix of Darts vor einer schweren Auftakthürde. Mit Luke Littler wartet das Darts-Wunderkind auf den 34-Jährigen. Vor dem Duell lobt er den 17-Jährigen in höchsten Tönen, gibt sich aber trotzdem optimistisch.

Die Darts-Fans dürfen sich auf das nächste Highlight freuen. Der 27. World Grand Prix of Darts steht vom 7. bis 13. Oktober auf dem Programm. Schauplatz der Veranstaltung ist die Mattioli Arena im englischen Leicester.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mit von der Partie ist auch Rob Cross. Der PDC-Weltmeister von 2018 ist an Nummer vier gesetzt, trifft zum Auftakt am Montag (ab 19:00 Uhr im Livestream auf SPORT1.de und ab 22:45 Uhr im TV auf SPORT1) aber ausgerechnet auf Darts-Shooting-Star Luke Littler.

So sieht der 34-Jährige seine Auftakt-Partie gegen den Vize-Weltmeister mit gemischten Gefühlen entgegen. „Es ist ein wirklich schweres Los für mich. Aber ich weiß, dass ich das Zeug dazu habe, das zu schaffen, was nötig ist. Meine eigene Grand Prix-Bilanz ist nicht großartig, aber das wird sich ändern“, erklärte der Engländer bei dartsnews.de.

Die Bilanz des Darts-Profis beim World Grand Prix ist wirklich ernüchternd. Noch nie kam Cross über das Achtelfinale hinaus.

{ "placeholderType": "MREC" }

Darts-Major: Cross lobt Littler vor Auftakt-Duell

Das soll sich nun ausgerechnet gegen das Darts-Wunderkind Littler ändern. Seine einzige Aufgabe sei es, Littler am Montag zu stoppen, erklärte Cross. „Ich weiß, dass ich das tun kann. Ich habe derzeit ein tolles Team um mich herum. Ich habe Spaß am Spiel und kann deshalb meine beste Leistung abrufen. Jetzt muss ich gegen Luke noch eine Schippe drauflegen. Bring it on“, macht sich der 34-Jährige vor dem Duell Mut.

Mut, den er sicherlich gut gebrauchen kann. Denn Littler präsentiert sich in diesem Jahr in bestechender Form. Erst Mitte September setzte sich das Ausnahmetalent beim World Series of Darts im Finale gegen Michael Smith mit 11:4 durch. So ist Cross voll des Lobes über seinen Kontrahenten, der ihn und die Konkurrenz immer wieder zu Höchstleistungen ansporne.

„Wenn er explodiert, braucht man einen Feuerlöscher, um ihn zu stoppen“

„Er bringt einen dazu, sein eigenes Niveau zu verbessern. Er hat das Niveau definitiv angehoben. Man weiß einfach, dass er zu jedem Zeitpunkt des Matches einen Zahn zulegen kann. Manchmal wiegt er dich fast in falscher Sicherheit und dann BAMM, schlägt er dich mit einem 9-Darter oder einem 170er Finish. Wenn er beschließt, zu explodieren, brauchst du einen Feuerlöscher, um ihn zu stoppen“, schwärmt Cross von den Fähigkeiten seines Landsmannes. Besonders, wie Littler mit Druck umgehen könne, beeindrucke ihn. Das mache ihn wirklich gefährlich.

World Grand Prix live auf SPORT1