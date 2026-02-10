Deutscher 9-Darter: Clemens gelingt seltenes Kunststück

Gabriel Clemens hat beim zweiten Players Championship Turnier in Hildesheim ein seltenes Kunststück vollbracht und das perfekte Leg gespielt.
Deutscher 9-Darter!
Bei seinem Erfolg gegen den Letten Madars Razma (6:3 in Legs) spielte Clemens überragende 108,18 Punkte im Drei-Dart-Average und krönte seine Leistung mit einem 9-Darter im neunten und letzten Leg.
Darts: Clemens im Achtelfinale ausgeschieden
Im Achtelfinale erwies sich dann der Niederländer Danny Noppert als zu stark für Clemens. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase (2:2) zog Noppert davon, gewann vier Legs in Folge und damit auch das Match. „The Freeze“ spielte 102,13 Punkte im Average - bei Clemens waren es 91,47 Punkte.
In den Runden zuvor hatte sich Clemens gegen Darryl Pilgrim aus England (6:3) und im rein deutschen Duell gegen Ricardo Pietreczko durchgesetzt (6:4).
Schon am Montag, beim ersten Players Championship Turnier des Jahres, konnte Clemens überzeugen. Der „German Giant” schaffte es bis ins Viertelfinale - dort war gegen Nathan Aspinall Endstation (1:6).
Es war sein erstes PDC-Viertelfinale seit Mai 2025 - einen Tag später folgte direkt die nächste starke Vorstellung.
Die Formkurve zeigt steil nach oben
Clemens hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Im November 2025 enthüllte er, dass er an Arthrose leidet. Der deutsche Darts-Profi verkündete auch, dass dies schwerwiegende Konsequenzen für ihn nach sich ziehen könne und dass er womöglich „irgendwann ein künstliches Sprunggelenk brauche”.
Bei der Weltmeisterschaft im Alexandra Palace präsentierte sich Clemens dann in bestechender Form. Nach Siegen gegen Alex Spellman (3:0) und Wessel Nijman (3:0) war erst in Runde drei nach einer spektakulären Aufholjagd gegen Luke Humphries Endstation (2:4).
Dabei stellte Clemens einen deutschen Rekord auf. Es war das erste Mal in der Geschichte, dass ein Deutscher über 100 Punkte im Average bei der PDC-WM spielte. 2023 hatte Clemens als erster Deutscher der Geschichte das WM-Halbfinale erreicht.