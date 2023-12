Darts-WM: Die Darts-Welt verliert eine Legende - und ein Sex-Symbol

Steve Beaton - Schnauzbartträger mit Sexappeal

Dabei hat er erst vor wenigen Tagen in einem Interview mit dem Guardian betont, dass er noch nie künstliches Licht an seinen Körper gelassen habe.

Dass er es in seiner gesamten Karriere mit dem Darts-Training noch nie so genau genommen hat, das stimme allerdings. „Ich war noch nie ein Trainingsweltmeister“, sagte er. Und auf die Frage, wie lange er am Board stehe, antwortete Beaton: „Wahrscheinlich eine halbe bis ganze Stunde am Tag.“ Zum Vergleich: Phil Taylor trainierte zu seinen erfolgreichsten Zeiten elf Stunden täglich, Gary Anderson immerhin noch acht.