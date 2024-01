Darts-WM 2024: Elite zittert - Kann Littler eine Ära wie van Gerwen oder Taylor prägen?

Als „unglaubliches Talent“ bezeichnete ihn Humphries nach ihrem Aufeinandertreffen im Finale, in dessen Folge der 28-Jährige betonte: „Er wird bald die Darts-Welt dominieren.“ Schon jetzt sei er „einer der besten Spieler der Welt“, so Neu-Weltmeister Humphries weiter.

Darts-Stars geräten bei Littler ins Schwärmen

Mit Stephen Bunting ist sich auch der Weltmeister von 2014 sicher, dass Littler die Darts-Welt im Sturm erobern werde. „Ich bin mir sicher, dass Luke Littler an vielen Endspielen teilnehmen wird, und ich bin mir sicher, dass er eines Tages die Trophäe in die Höhe stemmen wird“, schrieb Bunting auf X.

„Wow, ein neuer Darts-Superstar in Luke Littler“, schwärmte in Adrian Lewis der nächste ehemalige Weltmeister, der dem Wunderkind „absolute Qualität“ bescheinigte.

Es scheint nicht darum zu gehen, ob Littler Titel gewinnt, sondern wie viele es am Ende sein werden, was den ohnehin schon extremen Druck auf Littler nicht weniger werden lässt – im Gegenteil. Beachtenswert ist aber, wie der 16-Jährige, dessen Followerzahl auf Instagram innerhalb von Wochen von 4.000 auf 748.000 anstieg, mit dem Druck umgeht.

Der Hype wird immer größer - doch Littler bleibt cool

„Den Hype um sich steckte der 16-jährige Littler bereits während der Weltmeisterschaft gut weg“, glaubt auch SPORT1 -Experte Robert Marijanovic in seiner SPORT1 -Kolumne. „Das wird ihm helfen, sich auf der Tour zu etablieren, die er das erste Mal in seiner Karriere spielen wird“, meint Marijanovic außerdem.

Wunderkind „muss“ bei den Profis spielen

Littler wird keine Ära prägen, weil die Konkurrenz zu gut ist

„Die beiden Stars (Humphries und Littler; Anm. d. Red.) werden in der Zukunft keine Darts-Ära allein so prägen können, wie es einst Phil Taylor oder Michael van Gerwen schafften“, erklärte Marijanovic , der das mit der starken Konkurrenz heutzutage begründete: „Es sind so viele gute Spieler auf der Tour, das Feld ist in der Breite zu stark geworden.“