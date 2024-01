Darts-WM 2024: Erste Teilnehmer der Premier League Darts fix!

Spielt Littler in der Premier League Darts?

Die beiden Darts-Stars werden nach der WM auf den Plätzen fünf und sechs in der Order of Merit stehen und haben in diesem Jahr eindrucksvoll bewiesen, dass sie auf hohem Niveau performen können. So gelang Cross jüngst ein episches Comeback bei der WM .

Das endgültige Lineup für die Premier League Darts wird am Tag nach dem WM-Finale verkündet, ehe die Stars am 1. Februar die Premier League in Cardiff beginnen werden (alle Spieltage LIVE im TV auf SPORT1). Dabei wird es auch in diesem Jahr wieder ein Event in Berlin geben.