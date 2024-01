Darts-WM 2024: Littler und Humphries: „Keine neue Ära“

die WM 2024 ist vorbei, Luke Humphries ist der neue Weltmeister ! In einem hoch spannenden Spiel setzte er sich 7:4 gegen Luke Littler durch. Am Ende war es allerdings knapper, als sich das Ergebnis liest.

Trotzdem werden die beiden Finalisten auch in der Zukunft keine Darts-Ära allein prägen können, wie es einst Phil Taylor oder Michael van Gerwen schafften. Es sind zu viele gute Spieler auf der Tour, das Feld ist in der Breite zu stark geworden.

Die größten Enttäuschungen der WM

„Gute Werbung für den deutschen Dart-Sport“

Aus deutscher Sicht haben wir eine gute WM gesehen. Allein der neue Weltmeister wäre in Runde drei beinahe an Ricardo Pietreczko gescheitert , das sagt viel über die Stärke unserer deutschen Teilnehmer aus.

Robert Marijanovic, geboren am 6. Mai 1980, hatte von 2007 bis 2020 an Turnieren der PDC teilgenommen, darunter dreimal an der PDC-Weltmeisterschaft im Alexandra Palace. Seit der WM 2019 tritt der „Robstar“ auch als TV-Experte in Erscheinung. Für SPORT1 begleitet er die Darts-WM 2024 mit seinen Einschätzungen am Mikrofon.