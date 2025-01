Darts-WM 2025: Rekorde und kuriose Marken - so irre war die WM

Jüngster Weltmeister der Dartsgeschichte - 17 Jahre

Höchster Satz-Average der WM-Geschichte - 140,91

Im Turnier stellte Littler zudem auch einen neuen Fabel-Rekord für den höchsten Average in einem Satz auf .

In seiner Zweitrunden-Partie gegen Ryan Meikle spielte er im vierten Satz unglaubliche 140,91 Punkte im Schnitt.

Meiste Spieler aus Deutschland - 6

Mit Martin Schindler, Gabriel Clemens, Florian Hempel, Ricardo Pietreczko, Niko Springer und Kai Gotthardt waren bei der WM 2025 so viele Deutsche dabei wie noch nie. Insgesamt gab es bei der WM nur aus England (26) und den Niederlanden (16) mehr Teilnehmer. Aus Wales waren ebenfalls sechs Spieler am Start.

Am weitesten kam von den deutschen Startern dabei „Pikachu“: Für Pietreczko war erst im Achtelfinale gegen Nathan Aspinall Schluss.

Meiste gesetzte Spieler raus - 14

Seit mindestens 64 Spieler an der WM teilnehmen, sind noch nie so viele Favoriten direkt in ihrem ersten Spiel ausgeschieden.