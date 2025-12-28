Darts-WM heute LIVE im Free-TV, Gratis-Stream & Ticker - Schindler, Clemens & Merk vor Härtetest

SPORT1 28.12.2025 • 10:15 Uhr Deutscher Tag im Ally Pally: In der dritten Runde der Darts-WM 2026 kämpfen Martin Schindler, Gabriel Clemens und Arno Merk ums Achtelfinale. Tag 15 sorgt mit Partien gegen starke internationale Gegner für Spannung im Alexandra Palace.

Spannung pur in der heißen Phase der Darts-WM 2026 bei den nächsten Duellen! Am Sonntag stehen die nächsten Drittrundenspiele auf dem Programm, diesmal mit dreifacher deutscher Beteiligung. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Martin Schindler startet ab 13:45 Uhr in die Nachmittagssession gegen den Engländer Ryan Searle. In der Abendsession trifft Gabriel Clemens im Härtetest ab 21:30 Uhr auf Luke Humphries, und das letzte Duell des Abends bestreitet WM-Debütant Arno Merk gegen Michael van Gerwen.

Darts-WM 2026: So sehen Sie Tag 15 live im Free-TV und Gratis-Stream

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de

SPORT1.de Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Die Darts-WM ist wie schon in den vergangenen Jahren bei SPORT1 zu Hause. SPORT1 überträgt das Geschehen aus dem Ally Pally erneut live im Free-TV sowie im Stream .

SPORT1 ist vom ersten bis zum letzten Pfeil live mit dabei. Die TV-Übertragung am Samstag startet mit der Nachmittagssession ab 13.30 Uhr. Am Abend um 20 Uhr startet dann die Abendsession. Die Partien können auch im LIVETICKER mitverfolgt werden.

Darts-WM: Schindler trifft auf Searle

Martin Schindler startet in der Nachmittags-Session gegen den Engländer Ryan Searle. Das Duell gilt als echtes 50:50-Spiel, denn „The Wall“ trifft auf einen grundsoliden Gegner, der bereits mehrmals im WM-Achtelfinale stand.

Schindler hat sich in den ersten beiden Runden stark präsentiert, gab gegen Stephen Burton nur einen und gegen Keane Barry keinen Satz ab. Schindlers Treffsicherheit auf die Triple-20 und sein Powerscoring haben dafür gesorgt, dass er sich zu Beginn auch kleine Fehlwürfe auf den Doppelfeldern leisten konnte – gegen Searle wird dies allerdings kaum möglich sein.

Der Brite spielt seit Jahren mit Pfeilen über 30 Gramm und gehört zu den besten Powerscorern der Welt, wenngleich er manchmal Nerven zeigt.

Gaga vor Härtetest gegen Humphries

Gabriel Clemens trifft in der Abendsession auf Luke Humphries, den Weltmeister von 2024 und die aktuelle Nummer zwei der Welt. Clemens gewann Runde zwei klar mit 3:0 gegen Wessel Nijman und steht zum fünften Mal unter den besten 32.

Humphries zog ohne Mühe in die dritte Runde ein und präsentierte sich erneut in Topform. Ein Sieg gegen Humphries wäre eine Sensation, doch Clemens hat im Alexandra Palace bereits gezeigt, dass er Top-Spieler ärgern kann.

Was gelingt Merk gegen MvG?

Arno Merk fordert im Anschluss Michael van Gerwen, dreimaliger Weltmeister und Nummer drei der Welt. Merk sorgte bereits für Aufsehen, als er in Runde zwei Peter Wright überraschend mit 3:0 aus dem Turnier warf.

Gegen van Gerwen stehen Merk jedoch schwere Aufgaben bevor. Der Niederländer zeigte in den ersten beiden Runden unterschiedliche Leistungen: Während er gegen Mitsuhiko Tatsunami nur knapp siegte, präsentierte er sich gegen William O’Connor wieder in Weltklasseform.

Welche Version von van Gerwen Merk erwischt, könnte entscheidend sein. Zeigt der dreimalige Weltmeister erneut seine Top-Leistung, wird es schwer für den Deutschen.

Darts-WM: Die weiteren Spiele am Sonntag

Die weiteren Nachmittags-Sessions bringen ebenfalls spannende Duelle: Damon Heta aus Australien trifft auf Rob Cross aus England.

Weiter geht es mit dem Schotten Gary Anderson, der gegen den Niederländer Jermaine Wattimena spielt.

Die Abendsession eröffnet Gian van Veen aus den Niederlanden gegen Madars Razma aus Lettland.

In der dritten Runde ändert sich auch der Modus: Es gilt „Best of 7 Sets“ - das heißt, dass ein Spieler vier Sätze braucht, um eine Partie für sich zu entscheiden. Dieser Modus hat auch in der vierten Runde, dem Achtelfinale, Bestand.

Sonntag, 28. Dezember 2025 - Spielplan im Überblick

Nachmittagssession (ab 13.45 Uhr):

Martin Schindler (GER) - Ryan Searle (ENG)

Damon Heta (AUS) - Rob Cross (ENG)

Gary Anderson (SCT) - Jermaine Wattimena (NED)

Abendsession (ab 20.15 Uhr):