Darts-WM heute LIVE im Free-TV, Gratis-Stream & Ticker - van Veen, van Gerwen und Humphries im Einsatz!

SPORT1 30.12.2025 • 10:30 Uhr Die Darts-WM geht in die heiße Phase. Am Dienstag werden die letzten Viertelfinal-Tickets ausgespielt. Besonders das Duell zweier Ex-Weltmeister wird mit Spannung erwartet.

Wer folgt Ryan Searle und Luke Littler ins Viertelfinale? Die verbleibenden sechs Achtelfinals bei der Darts-WM 2026 stehen an und die Duelle versprechen einiges an Spektakel.

Besonders die Abendsession hat es in sich: Gian van Veen, Michael van Gerwen und Luke Humphries sind im Einsatz! (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Darts-WM 2026: So sehen Sie Tag 17 live im Free-TV und Gratis-Stream

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Die Darts-WM ist wie schon in den vergangenen Jahren bei SPORT1 zu Hause. SPORT1 überträgt das Geschehen aus dem Ally Pally erneut live im Free-TV sowie im Stream .

SPORT1 ist vom ersten bis zum letzten Pfeil live mit dabei. Die TV-Übertragung am Dienstag startet mit der Nachmittagssession ab 13.30 Uhr. Am Abend um 20 Uhr startet dann die Abendsession. Die Partien können auch im LIVETICKER mitverfolgt werden.

Darts-WM: Wer kommt ins Viertelfinale?

Los geht es mit der Nachmittagssession. Den Anfang machen Luke Woodhouse und Krzysztof Ratajski. Anschließend ist der an Position fünf gesetzte Jonny Clayton gegen den Schweden Andreas Harrysson, der sich zuvor gegen Ricardo Pietreczko durchgesetzt hatte, gefordert. Die Session beschließen Justin Hood und Josh Rock.

In der Abendsession folgt dann ein Kracher dem nächsten. Supertalent Charlie Manby und Junioren-Weltmeister Gian van Veen machen den Anfang.

Duell der beiden Ex-Weltmeister

Im zweiten Match des Abends kommt es zum Duell der beiden Ex-Weltmeister: Michael van Gerwen (2014, 2017 und 2019) trifft auf Gary Anderson (2015 und 2016). Welcher Superstar behält die Oberhand?

Als Letztes bestreiten dann Luke Humphries und Kevin Doets ihr Achtelfinale. Humphries hatte in der dritten Runde in einem packenden Match Gabriel Clemens ausgeschaltet (4:2).

Dienstag, 30. Dezember 2025 - Spielplan im Überblick

Nachmittagssession (ab 13.45 Uhr):

Luke Woodhouse (ENG) - Krzysztof Ratajski (POL)

Jonny Clayton (ENG) - Andreas Harrysson (SWE)

Justin Hood (ENG) - Josh Rock (NIR)

Abendsession (ab 20.15 Uhr):