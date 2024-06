Darts: Deutsches Talent verpasst perfektes Wochenende

von SPORT1 16.06.2024 • 17:47 Uhr Darts-Talent Niko Springer verpasst den zweiten Tagessieg an diesem Wochenende. Das sechste Turnier der PDC Europe Next Gen in Hildesheim gewinnt Steven Noster.

Der deutsche Darts-Nachwuchsspieler Niko Springer hat den zweiten Tagessieg an diesem Wochenende verpasst. Beim sechsten Event der PDC Europe Next Gen in Hildesheim schrammte der 23-Jährige knapp am Finaleinzug vorbei.

Im Halbfinale gegen Steven Noster musste sich Springer trotz eines höheren Average im Decider geschlagen geben. Nach mehreren vergebenen Matchdarts beider Spieler triumphierte Noster mit 5:4.

Anschließend sicherte sich der Saarländer in einem ebenfalls umkämpften Finale gegen Kai Gotthardt mit 6:5 den Tagessieg. Seinen Erfolg machte Noster mit einem 100er-Checkout perfekt.

Darts: Springer dominiert am Samstag

Am Vortag beim fünften Event war Springer in beeindruckender Manier zum Titel gestürmt. Dabei erzielte der Mainzer bei seinem 6:0-Sieg im Endspiel gegen Marcel Gerdon einen starken Average von 103,66 Punkten.

Im März hatte Springer im Rahmen der PDC Europe Next Gen sogar Geschichte geschrieben. Dort warf der „Meenzer Bub“ als erster Deutscher bei einem PDC-Turnier einen Neun-Darter im Double-In/Double-Out Modus. Bereits im November 2023 war Springer bei der PDC Europe Super League ein perfektes Leg gelungen.