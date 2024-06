World Cup of Darts LIVE im TV, Livestream & Ticker - Wie starten Clemens & Schindler?

von SPORT1 27.06.2024 • 15:00 Uhr Vom 27. bis 30. Juni steigt in der Frankfurter Eissporthalle der PDC World Cup of Darts. Titelverteidiger Gerwyn Price verpasst das Turnier wegen gesundheitlichen Problemen.

Price gewann im vergangenen Jahr an der Seite von Jonny Clayton den PDC World Cup, das Duo setzte sich im Finale deutlich gegen Schottland (Peter Wright/Gary Anderson) mit 10:2 durch. (World Cup of Darts Spielplan 2024)

So sehen Sie den PDC World Cup of Darts LIVE im TV und Stream

TV: -

- Stream: DAZN

DAZN Ticker: SPORT1

PDC World Cup of Darts: Der Modus

Insgesamt 40 Mannschaften treten in Frankfurt an. Mit England (mit Weltmeister Luke Humphries und Michael Smith), Wales (mit Jim Williams und Jonny Clayton), Schottland (mit Peter Wright und Gary Anderson) und der Niederlande (mit Michael van Gerwen und Danny Noppert) sind die vier besten Teams direkt für die Zweite Runde qualifiziert, die 36 weiteren Teams müssen zunächst in zwölf Dreiergruppen antreten. (World Cup of Darts Tabelle 2024)

Martin Schindler und Gabriel Clemens gehen für Deutschland an den Start, das Duo startet mit dem Duell gegen Neuseeland in den World Cup of Darts. Der Modus in Spiel eins lautet zunächst „Best of 7″.

