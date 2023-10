Darts World Grand Prix: "Manchmal frustrierend!" Price stichelt nach Final-Pleite

Wie sehr den Waliser die 2:5-Finalpleite gegen „Cool Hand Luke“ wurmte, war im anschließenden Interview bei Sky Sports zu sehen. „Ich bin absolut enttäuscht, wie das ablief“, sagte ein sichtlich frustrierter Price und legte noch einen Seitenhieb Richtung Publikum nach: „Ich wünschte, wir könnten diese Spiele in Wales spielen. Es ist manchmal frustrierend.“

Trotz der Stichelei gegen die Fans gratulierte die aktuelle Nummer fünf der PDC Order of Merit seinem Finalgegner. „Luke hat fantastisch gespielt und ist ein würdiger Sieger“, befand Price, um direkt nochmal einen rauszuhauen: „Aber ich denke, ich habe heute besser als er gespielt.“ Humphries habe seiner Meinung nach in den richtigen Momenten abgeliefert, „aber über das gesamte Spiel betrachtet, habe ich besser gespielt“.

Dennoch will er der Pleite nicht allzu lange nachtrauern: „Das Positive ist, dass ich eine gute Männerhöhle habe, in die ich zurückkehren kann.“

Die nächste Chance auf einen Titel hat Price bereits am kommenden Wochenende bei der German Darts Championship (LIVE auf SPORT1) in Hildesheim. Dort tritt auch Luke Humphries an, auf den der „Iceman“ aber frühestens im Viertelfinale treffen könnte.