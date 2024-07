Darts World Matchplay: 1. Runde live im TV, Stream & Ticker - Hammer-Auftakt für Pietreczko

Bereits zum 30. Mal wird das World Matchplay in den altehrwürdigen Winter Gardens in der nordwestenglischen Küstenstadt ausgetragen. Am Start sind neben den bestplatzierten Spielern der als Order of Merit bekannten PDC-Weltrangliste die 16 Topspieler der Pro-Tour-Weltrangliste.

Hier können Sie das Darts World Matchplay 2024 LIVE im TV und Stream verfolgen

Darts World Matchplay: Schindler und Pietreczko im Rennen

Zum Start des Turniers stehen am Samstag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) vier Partien der ersten Runde an. Den Auftakt machen der Waliser Gerwyn Price und Daryl Gurney aus Nordirland. Danach geht es hochklassig weiter, wenn Jonny Clayton auf die niederländische Ikone Raymond van Barneveld trifft.

Mit Ricardo Pietreczko ist auch ein deutscher Profi gleich am ersten Tag gefordert: „Pikachu“ trifft im dritten Spiel des Abends auf den Weltranglistenersten und aktuellen Weltmeister Luke Humphries. Die beiden haben eine gemeinsame Vergangenheit: In einem denkwürdigen Drittrunden-Match bei der zurückliegenden WM schlug der Engländer Pietreczko hauchzart mit 4:3, Humphries drohte zwischenzeitlich gar das Scheitern.

Darts: Finale der Fußball-EM sorgt für Änderungen im Zeitplan

Die erste Runde wird im Modus Best of 19 Legs gespielt und geht bis zum Montag. Das Finale am 21. Juli wird im Modus Best of 35 Legs ausgetragen. An dem Sonntag küren auch die Frauen ihre Siegerin, die 10.000 Pfund Preisgeld (knapp 12.000 Euro) erhält.