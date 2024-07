Darts World Matchplay LIVE im TV, Stream & Ticker - Humphries, Price und Co. im Einsatz

Bereits zum 30. Mal wird das World Matchplay in den altehrwürdigen Winter Gardens in der nordwestenglischen Küstenstadt ausgetragen. Am Start sind neben den bestplatzierten Spielern der als Order of Merit bekannten PDC-Weltrangliste die 16 Topspieler der Pro-Tour-Weltrangliste.

Hier können Sie das Darts World Matchplay 2024 LIVE im TV und Stream verfolgen

Darts World Matchplay: Humphries, Price und Co. im Einsatz

Nachdem in den vergangenen drei Tagen die erste Runde stattgefunden hat, werden am Dienstag (ab 20.15 im LIVETICKER) die ersten vier Achtelfinals absolviert. Dabei macht der Weltmeister von 2021 Gerwyn Price den Start gegen Ross Smith. Bei Spieler überstanden sicher die erste Runde und gewannen jeweils souverän mit 10:4.

Wird der nächste Neun-Darter geworfen?

Das dritte Match des Abends bestreitet der amtierende Weltmeister Luke Humphries gegen Stephen Bunting. Humphries gewann seine Erstrundenpartie gegen den Deutschen Ricardo Pietreczko. Dabei spielte er am Ende knapp einen 109er Average und ließ „Pikachu“ beim 10:4 kaum eine Chance, obwohl dieser auch über 100 Punkte pro Aufnahme warf. Buntings Begegnung gegen Ryan Joyce ging hingegen in die Verlängerung, die der Engländer letztlich mit 12:10 für sich entschied.

Darts World Matchplay: Preisgeld & Modus

Die erste Runde wird im Modus Best of 19 Legs gespielt und geht bis zum Montag. Das Finale am 21. Juli wird im Modus Best of 35 Legs ausgetragen. An dem Sonntag küren auch die Frauen ihre Siegerin, die 10.000 Pfund Preisgeld (knapp 12.000 Euro) erhält.