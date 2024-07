Darts World Matchplay LIVE im TV, Stream & Ticker - Littler vs. van Gerwen

Bereits zum 30. Mal wird das World Matchplay in den altehrwürdigen Winter Gardens in der nordwestenglischen Küstenstadt ausgetragen. Am Start sind neben den bestplatzierten Spielern der als Order of Merit bekannten PDC-Weltrangliste die 16 Topspieler der Pro-Tour-Weltrangliste.

Hier können Sie das Darts World Matchplay 2024 LIVE im TV und Stream verfolgen

Darts World Matchplay: Littler greift ein

Bei weitem nicht das einzige hochkarätige Duell, so messen sich zuvor ach Michael Smit und Gary Anderson. In den weiteren Begegnungen stehen sich Damon Heta und Ryan Searle sowie Chris Dobey und Ritchie Edhouse gegenüber.

Die erste Runde wird im Modus Best of 19 Legs gespielt und geht bis zum Montag. Das Finale am 21. Juli wird im Modus Best of 35 Legs ausgetragen. An dem Sonntag küren auch die Frauen ihre Siegerin, die 10.000 Pfund Preisgeld (knapp 12.000 Euro) erhält.