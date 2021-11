Süle & Corona-Schock in DFB-Team: Baku und Arnold nachnominiert

Die Wolfsburger Maximilian Arnold, der sein bisher einziges Länderspiel am 13. Mai 2014 beim 0:0 gegen Polen absolviert hatte, und Ridle Baku sowie Kevin Volland (AS Monaco) wurden kurzerhand in den Kader berufen für die WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein am Donnerstag (20.45 Uhr im Liveticker) in Wolfsburg und drei Tage später in Armenien.